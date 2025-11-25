Ανατροπή τεθωρακισμένου της Εθνικής Φρουράς στην Κλήρου με δύο τραυματίες - Έρευνα από το αρμόδιο υπουργείο

Αναστάτωση προκλήθηκε μετά που τεθωρακισμένο όχημα αναγνώρισης της Εθνικής Φρουράς ανετράπη λίγο μετά τις έντεκα το πρωί σε χωματόδρομο, κοντά στον δρόμο Λευκωσίας - Παλαιχωρίου, στο ύψος της Κλήρου. Το συμβάν σημειώθηκε σε περιοχή με στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπου πραγματοποιούνται συχνά εκπαιδεύσεις και δοκιμές οχημάτων.

Στο τεθωρακισμένο επέβαιναν δύο μέλη της Εθνικής Φρουράς, τα οποία διακομίστηκαν άμεσα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις, η κατάσταση τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Το συμβάν συνέβη όπως πληροφορείται το politis.com.cy, στον στίβο μηχανοδήγησης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που κάνουν ασκήσεις τα άρματα. Το όχημα τύπου Cascavel, που χρησιμοποιείται σε ασκήσεις αναγνώρισης, φέρεται να ανατράπηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ενώ βρισκόταν μέσα στον χώρο εκπαίδευσης. Οι δύο χειριστές μεταφέρθηκαν για προληπτικό έλεγχο και παρακολούθηση.

Το υπουργείο Άμυνας διέταξε άμεσα έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της ανατροπής και να αξιολογηθούν οι διαδικασίες ασφαλείας που εφαρμόζονταν κατά τη διάρκεια της άσκησης.