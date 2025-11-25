Ζαχίρ: Ένας νεαρός Σύριος πρόσφυγας κυνήγησε το όνειρο και δημιούργησε «διαμαντάκια» σε Πάφο και Λευκωσία

Η ενσωμάτωση του Zaher Bazerbashi από την Συρία στην Κυπριακή κοινωνία είναι πιά ένα βραβευμένο γεγονός!

Ο Zaher Bazerbashi μας αποδεικνύει ότι "όταν θέλεις μπορείς" να πραγματοποιήσεις τα όνειρα σου, στέλνοντας παράλληλα μηνύματα αγάπης και ενσυναίσθησης.

Ο νεαρός Ζαχίρ είχε ένα "γλυκό όνειρο” ερχόμενος στην Κύπρο από την ταραγμένη Συρία. Κυνήγησε το όνειρο του και έφτασε ως εκεί που ονειρεύτηκε και σιγά σιγά σιγά έγινε ζαχαροπλάστης. Έφτιαξε ένα όμορφο συριακό ζαχαροπλαστείο στην πόλη μας και έγινε ο πιο χαμογελαστός ζαχαροπλάστης της Πάφου.

Φτιάχνει τα παραδοσιακά γλυκά όπως είναι το «Σάμαλι» και το «Μαχαλεπί».

Ο αγαπημένος Σύριος Zaher Bazerbashi που ήρθε χωρίς καν τα απαραίτητα στην Πάφο της Κύπρου, σήμερα έχει δημιουργήσει εκτός από το Master Sweets στην Πάφο και ένα δεύτερο στην Λεωφόρο Σταυρού στην Λευκωσία.

Η μικρή του επιχείρηση Master Sweets σε Πάφο και Λευκωσία δεν περνά απαρατήρητη από την κοινωνία μας γιατί ακριβώς ξεχωρίζει.

Επιπρόσθετα ο Ζαχίρ θέλει να γίνει μέρος της λύσης του προβλήματος των αποβλήτων και θα μειώσει το απόβλητό του από την επιχείρηση του με καλύτερο προγραμματισμό της πρώτης ύλης του.

Η ΑΚΤΗ / AKTI Project and Research Centre ήταν αυτή που τον βράβευσε και νοιώθει περήφανη για αυτό αλλά και για την στήριξη της προς τον πρόσφυγα από την Συρία.

Στην βράβευση του βούρκωσε. Σήμερα ο Ζαχίρ αποτελεί παράδειγμα για όλους .