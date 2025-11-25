Πρωτοβουλία πολιτών θέλει να μπλοκάρει την ηλεκτρική διασύνδεση ΕΕ και Ισραήλ - Το αίτημα προς την Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταχώρησε την Τρίτη την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Απαιτούμε την πλήρη αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ λόγω των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Ισραήλ».

Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι, μετά από διεξοδική νομική ανάλυση του παραδεκτού της, θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις που ορίζονται στον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Η Επιτροπή δεν έχει αναλύσει την ουσία των προτάσεων στο παρόν στάδιο. Η καταχώριση δεν επηρεάζει την τελική απόφαση της Επιτροπής επί της ουσίας, ούτε τυχόν ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί. Η Επιτροπή θα λάβει απόφαση σχετικά με την πρωτοβουλία μόνο εάν συγκεντρωθούν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο υπογραφές από πολίτες της ΕΕ.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, μετά τη σημερινή καταχώρηση, οι διοργανωτές έχουν στη διάθεσή τους έξι μήνες για να ανοίξουν τη δωδεκάμηνη περίοδο συγκέντρωσης υπογραφών. Εάν η Πρωτοβουλία λάβει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, με τον ελάχιστο αριθμό να έχει επιτευχθεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη, η Επιτροπή υποχρεούται να αντιδράσει και να αποφασίσει ποια, ενδεχομένως, μέτρα θα λάβει ως απάντηση στην πρωτοβουλία, αιτιολογώντας την απόφασή της.

Πηγή: ΚΥΠΕ