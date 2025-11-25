Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ευρώπη

Πρωτοβουλία πολιτών θέλει να μπλοκάρει την ηλεκτρική διασύνδεση ΕΕ και Ισραήλ - Το αίτημα προς την Κομισιόν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

άν η Πρωτοβουλία λάβει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο υπογραφές, η Κομισιόν είναι υποχρεωμένη να αντιδράσει.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταχώρησε την Τρίτη την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Απαιτούμε την πλήρη αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ λόγω των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Ισραήλ».

Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι, μετά από διεξοδική νομική ανάλυση του παραδεκτού της, θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις που ορίζονται στον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Η Επιτροπή δεν έχει αναλύσει την ουσία των προτάσεων στο παρόν στάδιο. Η καταχώριση δεν επηρεάζει την τελική απόφαση της Επιτροπής επί της ουσίας, ούτε τυχόν ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί. Η Επιτροπή θα λάβει απόφαση σχετικά με την πρωτοβουλία μόνο εάν συγκεντρωθούν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο υπογραφές από πολίτες της ΕΕ.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, μετά τη σημερινή καταχώρηση, οι διοργανωτές έχουν στη διάθεσή τους έξι μήνες για να ανοίξουν τη δωδεκάμηνη περίοδο συγκέντρωσης υπογραφών. Εάν η Πρωτοβουλία λάβει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, με τον ελάχιστο αριθμό να έχει επιτευχθεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη, η Επιτροπή υποχρεούται να αντιδράσει και να αποφασίσει ποια, ενδεχομένως, μέτρα θα λάβει ως απάντηση στην πρωτοβουλία, αιτιολογώντας την απόφασή της.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΙΣΡΑΗΛΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗΕΛΛΑΔΑΚΟΜΙΣΙΟΝΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα