Γιατί αργούν οι εγκαταστάσεις στο Βασιλικό - Απάντηση Αρχής Λιμένων στην Έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Το έργο για την κατασκευή αγκυροβολίου και την εγκατάσταση δύο υποθαλάσσιων αγωγών για τη μεταφορά υγραερίου (LPG) στη θαλάσσια λιμενική περιοχή Ζυγίου (Βασιλικού) εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί περί τα μέσα Φεβρουαρίου 2026, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ), σε συνέχεια της δημοσιοποίησης της Ειδικής Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον έλεγχο της σύμβασης του έργου.

Αναφέρει, επίσης, ότι σήμερα το έργο βρίσκεται περίπου στο 60% του εκτιμώμενου χρόνου αποπεράτωσής του, ενώ επισημαίνει ότι η ΑΛΚ έχει ήδη απαντήσει σε όλα τα θέματα που αναφέρονται στην έκθεση, με απαντητική επιστολή προς την Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία περιλαμβάνεται αυτούσια στην Ειδική Έκθεση, στις σελίδες 53-66.

Σημειώνει ότι «λόγω της φύσης του Έργου και της επικινδυνότητας του φορτίου, η Αρχή έχει συνάψει τουλάχιστον εφτά πρόσθετες συμβάσεις για το Έργο, με Συμβούλους (μελετητές/μηχανικούς, ελεγκτές, εμπειρογνώμονες, περιβαλλοντολόγους, ειδικούς επικινδυνότητας, ασφάλειας και υγείας), με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωσή του και την ασφαλή λειτουργία του».

Παράλληλα, όπως αναφέρει, βρίσκεται σε επικοινωνία με τα αρμόδια Υπουργεία Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας, καθώς και με την Κοινοπραξία των εταιρειών πετρελαιοειδών.

«Η Αρχή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν πιο σύντομη ολοκλήρωση του Έργου, το οποίο είναι εξειδικευμένο, θαλάσσιο τεχνικό έργο, όχι σύνηθες στην Κυπριακή επικράτεια, αλλά απαραίτητο για την ασφαλή εκφόρτωση του υγραερίου στην περιοχή Ζυγίου (Βασιλικού), όπου έχουν μεταφερθεί οι εγκαταστάσεις των εταιρειών πετρελαιοειδών από τη Λάρνακα που βρίσκονταν προηγουμένως. Παρόλο που πρόκειται για Έργο που αφορά τις ανάγκες κοινοπραξίας εταιρειών πετρελαιοειδών για την εκφόρτωση υγραερίου, η Αρχή ανέλαβε την υλοποίησή του, με βάση και σεβόμενη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου», προσθέτει.

Καταλήγει, δε, ότι «λαμβάνει πάντα πολύ σοβαρά υπόψη τις συστάσεις που γίνονται και, όπου είναι δυνατόν, προβαίνει έγκαιρα σε διορθωτικά μέτρα ή/και σε ανάλογες μελλοντικές αποφάσεις, όπως θα πράξει και τώρα για διαγωνισμούς σε εξέλιξη αλλά και μελλοντικούς».

