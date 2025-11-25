Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Χωρίς νερό η Αραδίππου αύριο λόγω έργων - Αναλυτικά ώρες και περιοχές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι καταναλωτές προτρέπονται να είναι προσεκτικοί με τη χρήση νερού για αυτές τις ώρες.

Θα διακοπεί η παροχή νερού αύριο Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στον Δήμο Αραδίππου.

Σε ανακοίνωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας, αναφέρεται ότι «η διακοπή νερού θα αρχίσει στις 07:00 το πρωί μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι, στο δίκτυο του Δημοτικού Διαμερίσματος Αραδίππου, εκτός της περιοχής Pascal. Η διακοπή γίνεται λόγω προγραμματισμένων εργασιών βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης».

Οι καταναλωτές «προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του νερού, προκειμένου να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους από το νερό που αποθηκεύουν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών».

Ο ΕΟΑ απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του καταναλωτικού κοινού.

Πηγή: ΚΥΠΕ

