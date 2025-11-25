Διπλωματικό θρίλερ για την Ουκρανία: Τα αγκάθια, η αισιοδοξία των ΗΠΑ και η στάση της Ρωσίας

Πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ενώ παράλληλα έχουν αρχίσει να γίνονται μυστικές επαφές. Για πρώτη φορά εδώ και μήνες, υπάρχει ένα πλαίσιο διαπραγμάτευσης που αναγνωρίζεται από όλες τις πλευρές.

Η πρόοδος των τελευταίων ημερών, τόσο δημόσια, όσο και στο παρασκήνιο δημιουργεί μεν την πρώτη πραγματική «χαραμάδα» ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όμως ακόμα το μονοπάτι παραμένει γεμάτο «αγκάθια» και αβεβαιότητες.

Τα «αγκάθια»

Αν και οι διαπραγματεύσεις της Γενεύης κατέληξαν σε ένα σχέδιο 19 σημείων, παραμένουν ακόμα πολύ δύσκολα ζητήματα για να τεθούν προς συζήτηση, αρχικά μεταξύ του Τραμπ και του Ζελένσκι και αργότερα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τα ζητήματα που παραμένουν προς συζήτηση είναι:

1) Η οριστικοποίηση των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να έχουν υποβάλλει δύο διαφορετικά σχέδια.

2) Ενδεχόμενες εδαφικές παραχωρήσεις ή πάγωμα των γραμμών μάχης

3) Ο ρόλος που θα έχουν οι διεθνείς οργανισμοί στην επιτήρηση μίας πιθανής συμφωνίας

4) Χρονοδιάγραμμα απόσυρσης ρωσικών δυνάμεων ή αναστολής επιθέσεων

5) Συντονισμός μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης, καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις

Τα σημεία αυτά θεωρούνται καθοριστικά για να μπορέσουν οι τρεις πλευρές να μετατρέψουν το τρέχον πλαίσιο σε πραγματική συμφωνία.

Για «εντυπωσιακή πρόοδο» κάνει λόγο η Ουάσινγκτον

Ο Λευκός Οίκος τόνισε σήμερα ότι απαιτούνται περαιτέρω συνομιλίες με την Ουκρανία και τη Ρωσία για την επίλυση «ορισμένων ευαίσθητων, αλλά όχι ανυπέρβλητων λεπτομερειών», ενώ παράλληλα διαβεβαίωσε ότι έχει σημειωθεί «τεράστια πρόοδος».

«Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ σημείωσαν τεράστια πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία φέρνοντας τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Απομένουν να επιλυθούν ορισμένες ευαίσθητες, αλλά όχι ανυπέρβλητες λεπτομέρειες, οι οποίες θα απαιτήσουν περαιτέρω συζητήσεις μεταξύ της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ», δήλωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ με ανάρτηση στο X.

Over the past week, the United States has made tremendous progress towards a peace deal by bringing both Ukraine and Russia to the table.



There are a few delicate, but not insurmountable, details that must be sorted out and will require further talks between Ukraine, Russia,… — Karoline Leavitt (@PressSec) November 25, 2025

Μικρό καλάθι κρατά η Μόσχα - Θετική σε συζήτηση

Η ρωσική πλευρά, μέσω του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, επιβεβαιώνει ότι έχει λάβει το σχέδιο, το οποίο αποδίδεται στην κυβέρνηση Τραμπ, αν και «μέσω ανεπίσημων διαύλων». Ο Λαβρόφ ξεκαθαρίζει ότι το περιεχόμενο που εξετάζει το Κρεμλίνο δεν ταυτίζεται με όσα δημοσιεύουν δυτικά μέσα, ενώ σημειώνει ότι αρκετά σημεία του πλαισίου «χρειάζονται διευκρινίσεις».

Παρά τις επιφυλάξεις που εκφράζει η ρωσική πλευρά, η Μόσχα αφήνει ανοιχτή την πόρτα για συζήτηση, τονίζοντας ότι είναι έτοιμη να εξετάσει σοβαρά την πρόταση. Ωστόσο, ο Ρώσος ΥΠΕΞ επιτίθεται σε ευρωπαϊκές φωνές, όπως του Γάλλου προέδρου, που απορρίπτουν την πρωτοβουλία, προειδοποιώντας ότι η δημόσια αποδόμηση τέτοιων σχεδίων δυσκολεύει την πραγματική διπλωματία.

Το Κίεβο στηρίζει το πλαίσιο, αλλά επιδιώκει εγγυήσεις

Στην Ουκρανία, κυβερνητικοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι η πρόταση των ΗΠΑ αποτελεί βάση και όχι τετελεσμένο. Ο επικεφαλής εθνικής ασφάλειας σημείωσε ότι «το πλαίσιο είναι αποδεκτό», αλλά τα πιο λεπτά ζητήματα, όπως οι εγγυήσεις ασφαλείας, η κυριαρχία και πιθανές εδαφικές αναφορές, απαιτούν συνομιλία σε προεδρικό επίπεδο.

Η πιθανότητα επίσκεψης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε τροχιά οριστικοποίησης. Στο Κίεβο γνωρίζουν ότι οι διαπραγματεύσεις θα καθορίσουν τις ισορροπίες της επόμενης ημέρας και δεν επιθυμούν να βρεθούν ενώπιον τετελεσμένων.

Συνεχείς επαφές

Την ώρα που οι δημόσιες δηλώσεις διαμορφώνουν ένα κλίμα προόδου, το πραγματικό βάρος πέφτει στις μυστικές επαφές. Αμερικανοί αξιωματούχοι βρίσκονται στο Άμπου Ντάμπι, όπου συναντώνται με Ρώσους εκπροσώπους σε ουδέτερο έδαφος.

Οι συνομιλίες αυτές, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, έχουν στόχο να κλείσουν τα κενά πριν η συμφωνία πάρει επίσημη μορφή. Οι επαφές χαρακτηρίζονται «ιδιαίτερα ευαίσθητες», με όλες τις πλευρές να αποφεύγουν διαρροές που θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν τη διαδικασία.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε πως οι συνομιλίες οι οποίες διεξάγονται στο Άμπου Ντάμπι από χθες, Δευτέρα, το βράδυ, μεταξύ του υπουργού Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, και ρωσικής αντιπροσωπείας για μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία «προχωρούν καλά». «Οι συνομιλίες προχωρούν καλά και παραμένουμε αισιόδοξοι», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Τζεφ Τόλμπερτ, αναφερόμενος στις συζητήσεις.

