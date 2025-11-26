Έρχεται η κακοκαιρία Adel - Πώς θα εξελιχθούν βροχές και καταιγίδες

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Το χαμηλό βαρομετρικό με την ονομασία ADEL και κέντρο στο Τυρρηνικό Πέλαγος, αναμένεται το Σάββατο να βρίσκεται στο Βόρειο Αιγαίο και να κινείται βορειοανατολικά, επηρεάζοντας την περιοχή της Κύπρου, κυρίως από Σάββατο απόγευμα.

Αρχικά σήμερα, στα βόρεια και τα ανατολικά παράλια ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, ενώ η τοπική ομίχλη και χαμηλή νέφωση που θα παρατηρείται κυρίως στο εσωτερικό, σύντομα θα διαλυθεί. Σταδιακά μέχρι το μεσημέρι ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές και στα ανατολικά και τα βορειοδυτικά πιθανόν και μεμονωμένη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ για να καταστούν σύντομα νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και στο ανατολικό μισό του νησιού βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 24 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως σε ανατολικές και βόρειες παράλιες περιοχές. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, σε περιοχές του εσωτερικού και στα ανατολικά, ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται η μεμονωμένη καταιγίδα κυρίως στα ορεινά, τα ανατολικά και τα βορειοδυτικά. Την Παρασκευή θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ στην ατμόσφαιρα πιθανό να αιωρείται αραιή σκόνη.

Το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως από το απόγευμα και μετά.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, για να κυμανθεί έτσι πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.