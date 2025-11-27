Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ξανά στο εδώλιο οι 2 Ε/κ στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Παρόλο που η έναρξη της «δίκης» ορίστηκε αρχικά για τις 13:30, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαδικασία αναμένεται να αρχίσει στις 14:15, λόγω ενδεχόμενης καθυστέρησης του μεταφραστή.

Συνέχεια στη «δίκη» των δυο Ελληνοκυπρίων με ακρόαση μαρτύρων δόθηκε την Τετάρτη στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου. Οι δύο Ελληνοκύπριοι, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες περί παραβίασης προσωπικών δεδομένων, αναμένεται να βρεθούν και σήμερα ενώπιον του «δικαστηρίου».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, κατά τη χθεσινή διαδικασία κατέθεσαν συνολικά τέσσερις μάρτυρες της κατηγορούσας αρχής. Συγκεκριμένα, ενώπιον του «δικαστηρίου» βρέθηκαν δύο τεχνικοί υπολογιστών, οι οποίοι κατέθεσαν στοιχεία σχετικά με την ηλεκτρονική αλληλογραφία του κτηματομεσίτη, το όνομα του οποίου εμπλέκεται στην υπόθεση.

Επιπλέον, κατάθεση έδωσε ένας «αστυνομικός» αναφορικά με δύο ηλεκτρονικά μηνύματα, ενώ στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε και ένας συνεργάτης του δικηγόρου Μουράτ Μετίν Χακκί.

Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί σήμερα Πέμπτη. Παρόλο που η έναρξη της «δίκης» ορίστηκε αρχικά για τις 13:30, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαδικασία αναμένεται να αρχίσει στις 14:15, λόγω ενδεχόμενης καθυστέρησης του μεταφραστή.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙΔΙΚΗΤΡΙΚΩΜΟΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα