Ξανά στο εδώλιο οι 2 Ε/κ στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου

Συνέχεια στη «δίκη» των δυο Ελληνοκυπρίων με ακρόαση μαρτύρων δόθηκε την Τετάρτη στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου. Οι δύο Ελληνοκύπριοι, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες περί παραβίασης προσωπικών δεδομένων, αναμένεται να βρεθούν και σήμερα ενώπιον του «δικαστηρίου».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, κατά τη χθεσινή διαδικασία κατέθεσαν συνολικά τέσσερις μάρτυρες της κατηγορούσας αρχής. Συγκεκριμένα, ενώπιον του «δικαστηρίου» βρέθηκαν δύο τεχνικοί υπολογιστών, οι οποίοι κατέθεσαν στοιχεία σχετικά με την ηλεκτρονική αλληλογραφία του κτηματομεσίτη, το όνομα του οποίου εμπλέκεται στην υπόθεση.

Επιπλέον, κατάθεση έδωσε ένας «αστυνομικός» αναφορικά με δύο ηλεκτρονικά μηνύματα, ενώ στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε και ένας συνεργάτης του δικηγόρου Μουράτ Μετίν Χακκί.

Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί σήμερα Πέμπτη. Παρόλο που η έναρξη της «δίκης» ορίστηκε αρχικά για τις 13:30, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαδικασία αναμένεται να αρχίσει στις 14:15, λόγω ενδεχόμενης καθυστέρησης του μεταφραστή.

Πηγή: ΚΥΠΕ