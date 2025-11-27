Στο σκαμνί Shein και Temu: Αποτρεπτικές κυρώσεις ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ψήφισμα (με ανάταση χεριών) για την αντιμετώπιση του επείγοντος ζητήματος των παράνομων και μη ασφαλών προϊόντων που πωλούνται στους καταναλωτές της ΕΕ μέσω πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου, ιδίως μέσω ηλεκτρονικών αγορών που δραστηριοποιούνται εκτός ΕΕ όπως οι Shein, Temu, AliExpress και Wish, ενέκρινε την Τετάρτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ψηφοφορία ολοκληρώνει την κοινοβουλευτική διαδικασία που ξεκίνησε με συζήτηση για το σκάνδαλο στη Γαλλία σχετικά με την πώληση σεξουαλικών βοηθημάτων με παιδικά χαρακτηριστικά αλλά και όπλων, η οποία ανέδειξε τις συστημικές αποτυχίες στην εποπτεία των πλατφορμών και τους ανεπαρκείς μηχανισμούς πρόληψης.

Αποφασιστική επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι τα πρόσφατα γεγονότα στη Γαλλία συνιστούν σοβαρή παραβίαση του δικαίου της ΕΕ και απειλή για την ασφάλεια των καταναλωτών και ιδίως των ανηλίκων, και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να μεταβούν από τον διάλογο στην αποφασιστική και έγκαιρη επιβολή του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) και του κανονισμού για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (GPSR).

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας μη συμμορφούμενων πλατφορμών

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη λύπη τους για την αργή πρόοδο των ερευνών της Επιτροπής σχετικά με τις διαδικτυακές πλατφόρμες με έδρα εκτός ΕΕ, οι οποίες διαρκούν μήνες ή και χρόνια. Τονίζουν ότι οι εμπορικές τους δραστηριότητες θα πρέπει να αναστέλλονται προσωρινά σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων, σοβαρών ή συστημικών παραβιάσεων του δικαίου της ΕΕ, όπως στην περίπτωση Shein στη Γαλλία. Η επιλογή αυτή δεν θα πρέπει πλέον να αντιμετωπίζεται ως έκτακτο μέτρο έσχατης ανάγκης, σύμφωνα με το Κοινοβούλιο.

Ενίσχυση των τελωνειακών αρχών και των αρχών εποπτείας της αγοράς

Οι ευρωβουλευτές ανησυχούν βαθύτατα για τον μεγάλο όγκο μη συμμορφούμενων μικρών δεμάτων από τη Shein και άλλες πλατφόρμες από τρίτες χώρες, καθώς πιστεύουν ότι η κατάσταση επιδεινώνεται από ένα επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται στην ταχύτητα, τη μεγιστοποίηση του κέρδους και την υπερβολική κατανάλωση. Επισημαίνουν επίσης την υποαμειβόμενη εργασία, τις παράνομες απομιμήσεις, την εμπορία προϊόντων μη ασφαλών και μη συμμορφούμενων με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς και τη συσσώρευση αποβλήτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που επιφέρουν οι τεχνητά χαμηλές τιμές που προσφέρουν οι εν λόγω εταιρείες.

Το ψήφισμα ζητεί σημαντική αύξηση της χρηματοδοτικής και επιχειρησιακής στήριξης για τις τελωνειακές αρχές και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, μεταξύ άλλων μέσω αυξημένων κονδυλίων στο πλαίσιο του προσεχούς πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, καθώς και τη θέσπιση εναρμονισμένου τέλους διεκπεραίωσης σε επίπεδο ΕΕ για την κάλυψη των εποπτικών δαπανών, σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ .

Το κείμενο τονίζει την ανάγκη για πιο αποτρεπτικές κυρώσεις, επίσπευση του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής του αναθεωρημένου ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, και εξέταση νέων κανονιστικών μεταρρυθμίσεων και υποχρεώσεων για τις διαδικτυακές αγορές, ώστε να καλυφθούν τα κενά και να διασφαλιστεί ότι οι πλατφόρμες αυτές λογοδοτούν για μη συμμορφούμενα εμπορεύματα που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ.