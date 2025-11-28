Βίντεο από τη μεταγωγή: Στο Δικαστήριο, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οι 28χρονοι για το «συμβόλαιο θανάτου» του Δημοσθένους

Το έβδομο διάταγμα κράτησης των δύο 28χρονων ολοκληρώνεται σήμερα, με τους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού να τους μεταφέρουν εκ νέου στο Δικαστήριο, ζητώντας παράλληλα όπως η υπόθεση παραπεμφθεί στο Κακουργιοδικείο, διαδικασία που έχει ήδη ακολουθηθεί για τους υπόλοιπους τέσσερις κατηγορούμενους.

Παραπέμπονται σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού οι δύο 28χρονοι Έλληνες ομογενείς από τη Γεωργία, που κρατούνται ως ύποπτοι για τη δολοφονία του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ρόλος τους θεωρείται κομβικός στην εξέλιξη της έρευνας.

