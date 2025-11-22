Φόνος Δημοσθένους: Δύο εκτελεστές και τέσσερις συνεργοί

Η κάθοδος των δύο 28χρονων από τη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνει τις έρευνες των αστυνομικών Αρχών γύρω από την υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους. Πλέον, η ανακριτική ομάδα θεωρεί ότι έχει στα χέρια της όλους τους βασικούς εμπλεκόμενους που συνωμότησαν για να φονεύσουν τον Δημοσθένους. Οι εξετάσεις, η λήψη καταθέσεων και οι έρευνες συνεχίζονται για να «στηθεί» όσο πιο ολοκληρωμένα γίνεται η υπόθεση και να παρουσιαστεί ενώπιον της Δικαιοσύνης πλήρης για να καταδικαστούν οι δράστες. Παραμένουν σε εκκρεμότητα, με λιγοστές όμως ελπίδες να υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη, ο εντοπισμός του φονικού όπλου, του ηθικού αυτουργού και του κινήτρου που οδήγησε στην εγκληματική ενέργεια.

ΧθΕς, οι δύο 28χρονοι που είναι ξαδέλφια μεταξύ τους, τέθηκαν υπό κράτηση για περίοδο επτά ημερών, και όλα συνηγορούν ότι την ερχόμενη Παρασκευή θα καταχωρισθεί η υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου και θα παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου. Υπενθυμίζεται ότι για τους δύο εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης από τις κυπριακές Αρχές και εντοπίστηκαν στη Θεσσαλονίκη στις 30 Οκτωβρίου. Αφού ολοκληρώθηκαν οι διάφορες διαδικασίες και έρευνες στη Θεσσαλονίκη, μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού και άλλων Τμημάτων της Αστυνομίας μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη και μετέφεραν στην Κύπρο τους δύο υπόπτους. Στο δικαστήριο δεν παρουσιάστηκαν νεότερα δεδομένα για την εμπλοκή τους, πέρα από τα ήδη γνωστά για τη σύνδεση με τα οχήματά τους και ότι ο ένας εκμυστηρεύτηκε σε συγγενικό του πρόσωπο την εμπλοκή του.

Σημειώνεται ότι από τη Θεσσαλονίκη «ήρθαν» και διάφορα τεκμήρια τα οποία θα σταλούν για περαιτέρω επιστημονικές εξετάσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας. Αναμένεται να γίνει προσπάθεια για ταυτοποίηση του δείγματος dna που εντοπίστηκε σε διάφορα τεκμήρια που θα δώσουν «απαντήσεις» για τον ρόλο και την εμπλοκή του κάθε προσώπου. Τα δύο ξαδέλφια έχουν συμπωματικά την ίδια ημερομηνία γέννησης, ενώ ο ένας εξ αυτών είναι και παιδικός φίλος με τον 31χρονο που βρίσκεται υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές για την ίδια υπόθεση.

Δύο στο βαν

Προσπαθώντας να «μοιράσει» με ακρίβεια τον ρόλο του καθενός, η Αστυνομία έχει σαφείς ενδείξεις, εκτιμήσεις και μαρτυρίες για την εμπλοκή τους. Θεωρείται δεδομένο, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν και ενώπιον του δικαστηρίου μέχρι στιγμής, ότι ο ένας 28χρονος (αυτός που πήγε οδικώς στη Θεσσαλονίκη μέσω κατεχομένων), αλλά και ο 31χρονος, είναι τα δύο πρόσωπα με την ενεργότερη εμπλοκή, δηλαδή οι δύο που ήταν εντός του βαν κατά τη στιγμή της δολοφονίας. Περαιτέρω, σύμφωνα με πληροφορίες, με τα νέα δεδομένα που έχει ενώπιόν της η ανακριτική ομάδα, θεωρεί επικρατέστερο σενάριο αυτή τη στιγμή, το πρόσωπο που πάτησε τη σκανδάλη να είναι ο 28χρονος. Πάντως όμως είναι άγνωστο αν θα καταφέρουν να «δέσουν» να απόλυτη ακρίβεια τι έκανε ο καθένας, αφού οι δράστες φέρεται μεταξύ άλλων να άλλαζαν συνεχώς θέσεις για να μπερδέψουν, ενώ στα σημαντικά τεκμήρια φαίνεται να εντοπίζεται δείγμα και των δύο, ενώ το γεγονός ότι πρόκειται για ξαδέλφια και γενετικό υλικό περιορισμένου δείγματος, δεν αποκλείει τα λάθη.

Σχετικά με τους άλλους τέσσερις κατηγορούμενους και υπόπτους, από το μέχρι τώρα μαρτυρικό υλικό προκύπτει περιφερειακή σύνδεση. Ο 28χρονος είναι για την Αστυνομία το πρόσωπο που βοήθησε τους δράστες να διαφύγουν μετά την εγκατάλειψη της μοτοσυκλέτας. Ο 30χρονος κατάδικος είναι το πρόσωπο που έδωσε οδηγίες για την αγορά της, ο άλλος 30χρονος είχε εμπλοκή στην εξασφάλιση της μοτοσυκλέτας, ενώ τέλος ο 51χρονος θεωρείται το πρόσωπο που βοήθησε στην εξασφάλιση οχήματος που θα χρησιμοποιούσαν και το dna του εντοπίστηκε σε μπιτόνια με εύφλεκτη ύλη.