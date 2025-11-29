Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Θρήνος στα Λύμπια: Νεκρή η 17χρονη Αλίκη - Τι αναφέρει η Αστυνομία, χειροπέδες σε 22χρονο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

ΕΙΚΟΝΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Η θανατηφόρα οδική σύγκρουση συνέβη σήμερα, στον δρόμο από Κοφίνου προς τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας.

Η Αστυνομία διερευνά τα αίτια πρόκλησης οδικής σύγκρουσης, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Αλίκη Νικολάου, 17 ετών, κάτοικος Λυμπιών. Η θανατηφόρα οδική σύγκρουση συνέβη σήμερα, στον δρόμο από Κοφίνου προς τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 2.30π.μ., το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η 17χρονη, με οδηγό 22χρονο και συνεπιβάτες 17χρονο, 17χρονη και 22χρονο, στην είσοδο του αυτοκινητοδρόμου, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέκλινε της πορείας του και αφού προσέκρουσε σε προστατευτικό κιγκλίδωμα, ανατράπηκε στον αυτοκινητόδρομο.

Στο σημείο έσπευσαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, καθώς και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με την επέμβαση των οποίων η 17χρονη απεγκλωβίστηκε από το όχημα. Πλήρωμα ασθενοφόρου τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου ωστόσο η 17χρονη απεβίωσε.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο και οι άλλοι τέσσερις νεαροί. Οι 17χρονος, 17χρονη και 22χρονος που επέβαιναν στο όχημα έλαβαν εξιτήριο, ενώ ο 22χρονος οδηγός του οχήματος παραμένει στο Γενικό Νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, ο 22χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, με θετικό προκαταρκτικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, κατά την τελική εξέταση, ο 22χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικό δείγμα εκπνοής, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από τα μέλη της Αστυνομίας, για αυτόφωρο αδίκημα. Ο ίδιος υποβλήθηκε και σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, με αρνητικό αποτέλεσμα.

Το Τμήμα Τροχαίας Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Tags

Θανατηφόρο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα