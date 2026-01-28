Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τακτικές συναντήσεις για τσάι και καφέ ζήτησε ο Έρχιουρμαν από Χριστοδουλίδη: «Να αξιοποιούμε τον χρόνο αποτελεσματικά»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

«Είπα στον Χριστοδουλίδη να συναντηθούμε και χωρίς τον ΟΗΕ και αποδέχτηκε την πρόταση μου», τόνισε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης

 

«Πρότεινα να συναντηθούμε ως δύο ηγέτες ακόμη και όταν η κ. Ολγκίν δεν βρίσκεται στην Κύπρο», δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης μετά τη σημερινή τριμερή συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνγκελα Ολγκίν.

Σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι έγινε αποδεκτή η εισήγηση του για συνάντηση των ηγετών χωρίς τον ΟΗΕ. «Αν θέλουμε, όπως είπε, «να προχωρήσει η διαδικασία, αυτός ο διάλογος μεταξύ των δύο ηγετών πρέπει να συνεχιστεί».

Ακολούθως είπε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αποδέχτηκε την ιδέα και έδωσε εντολή στον διαπραγματευτή της ε/κ πλευράς να καθορίσει μια συνάντηση των ηγετών εντός των επόμενων δύο εβδομάδων.

Στη συνέχεια ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέφερε ότι οι συναντήσεις μεταξύ των διαπραγματευτών των δύο πλευρών δεν πραγματοποιούνται αρκετά συχνά.

Ο κ. Έρχιουρμαν υποστήριξε ότι θα ήταν καλό οι δύο ηγέτες να πραγματοποιούν συναντήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα, λέγοντας ότι «μπορούμε να πίνουμε καφέ ή τσάι, να κάνουμε συναντήσεις, ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί. «Είναι σημαντικό», όπως είπε, «να αξιοποιούμε τον χρόνο αποτελεσματικά».

ΚΥΠΡΙΑΚΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΜΑΡΙΑ ΑΝΧΕΛΑ ΟΛΓΚΙΝΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝ

