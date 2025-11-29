Πάνω Δευτερά: Άγνωστοι έκλεψαν Ιερά Λείψανα από παρεκκλήσιο!

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Αστυνομία Λευκωσίας, η οποία διερευνά μια σοβαρή υπόθεση κλοπής που σημειώθηκε στην Πάνω Δευτερά. Άγνωστοι δράστες εισήλθαν σε παρεκκλήσιο που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο Ιερού Ναού και αφαίρεσαν ιερά λείψανα, τα οποία φυλάσσονταν σε ειδική λειψανοθήκη.

Η καταγγελία έγινε άμεσα στις αρχές. Μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο για τη διενέργεια ενδελεχών εξετάσεων και τη συλλογή τεκμηρίων, με σκοπό τον εντοπισμό των δραστών.

Την υπόθεση έχει αναλάβει ο Αστυνομικός Σταθμός Λακατάμιας