Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Πάνω Δευτερά: Άγνωστοι έκλεψαν Ιερά Λείψανα από παρεκκλήσιο!

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

ΕΙΚΟΝΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Την υπόθεση έχει αναλάβει ο Αστυνομικός Σταθμός Λακατάμιας

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Αστυνομία Λευκωσίας, η οποία διερευνά μια σοβαρή υπόθεση κλοπής που σημειώθηκε στην Πάνω Δευτερά. Άγνωστοι δράστες εισήλθαν σε παρεκκλήσιο που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο Ιερού Ναού και αφαίρεσαν ιερά λείψανα, τα οποία φυλάσσονταν σε ειδική λειψανοθήκη.

Η καταγγελία έγινε άμεσα στις αρχές. Μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο για τη διενέργεια ενδελεχών εξετάσεων και τη συλλογή τεκμηρίων, με σκοπό τον εντοπισμό των δραστών.

Την υπόθεση έχει αναλάβει ο Αστυνομικός Σταθμός Λακατάμιας

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα