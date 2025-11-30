Φόνος 26χρονου στα Κονιά: «Αν ξαναπειράξεις την Ελίζα εν να σε σκοτώσω» - Ο 58χρονος ομολόγησε

Ανανεώθηκε για άλλες οκτώ ημέρες το διάταγμα προσωποκράτησης του 58χρονου υπόπτου για τον φόνο εκ προμελέτης που διαπράχθηκε έξω από περίπτερο στα Κονιά στις 19.11.25 με θύμα τον 26χρονο Αλέξανδρο Αντωνίου.

Όπως αναφέρθηκε σήμερα στο Δικαστήριο από τον εξεταστή της υπόθεσης Ανδρόνικο Τσαππή ο φερόμενος δράστης παραδέχτηκε στο πλαίσιο του ανακριτικού έργου την διάπραξη του αδικήματος ότι είναι αυτός που τραυμάτισε θανάσιμα τον 26χρονο. Σύμφωνα με τα γεγονότα που ειπώθηκαν στο Δικαστήριο στις 19.11.25 από επιθεώρηση του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης που υπάρχει εγκατεστημένο στο συγκεκριμένο περίπτερο, διαπιστώθηκε ότι την 19/11/25 και ώρα 18:16 το θύμα στάθμευσε το όχημα του έξω από την είσοδο περιπτέρου στα Κονιά, παρέμεινε εντός του οχήματος στην θέση του οδηγού και μιλούσε το κινητό του τηλέφωνο.

Περί 18:20 φαίνεται ένας άντρας προερχόμενος πεζός από το πίσω μέρος του περιπτέρου να πλησιάζει το όχημα του θύματος , να ανοίγει με βία την πόρτα του οδηγού, και να αρπάζει με το αριστερό του χέρι το θύμα από τον δεξιό του ώμο. Το θύμα προσπάθησε να αντισταθεί και ο άντρας αυτός φαίνεται να τον χτύπησε με το ίδιο αντικείμενο που κρατούσε στο χέρι, το λαιμό του θύματος. Στην συνέχεια το θύμα συνέχισε να αντιστέκεται και ο άντρας ο 58χρονος φερόμενος δράστης φέρεται να τον χτύπησε για δεύτερη φορά ξανά στο λαιμό του.

Ακολούθως ο φερόμενος δράστης και πατέρας της νεαρής με την οποία είχε δεσμό στο παρελθόν ο 26χρονος, φαίνεται να αναχώρησε από το σημείο και να μεταβαίνει στο πίσω μέρος του περιπτέρου και να πλένει τα χέρια του σε εξωτερικό νεροχύτη. Ταυτόχρονα το θύμα φαίνεται να εξήλθε του οχήματος του να εισέρχεται εντός του περιπτέρου και αμέσως να σωριάζεται στο έδαφος μπροστά από το ταμείο του περιπτέρου. Ακολούθως ο δράστης όπως καταγράφηκε στο κύκλωμα παρακολούθησης εισήλθε στο περίπτερο από την πίσω πόρτα, είδε το θύμα στο έδαφος και εγκατέλειψε το μέρος πεζός από την πίσω πόρτα του περιπτέρου. Σύμφωνα με γραπτή κατάθεση προσώπου που επιθεώρησε τα υπό αναφορά πλάνα του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης αναγνώρισε τον 58χρονο δράση ως τον ύποπτο, τον οποίο γνωρίζει καθότι επρόκειτο για οικογενειακό φιλικό της πρόσωπο και πρώην σύζυγο φιλικού της προσώπου.

Επιπρόσθετα στο δικαστήριο αναφέρθηκε από τον ανακριτή της υπόθεσης πως η Αστυνομία εξασφάλισε γραπτή μαρτυρία από πρόσωπο που βρισκόταν στην σκηνή και ο οποίος αργότερα διαφάνηκε ότι ήταν το πρόσωπο που ενημέρωσε τηλεφωνικώς την Αστυνομία ότι είδε τον δράστη να βρίσκεται έξω από το όχημα του θύματο και να του λέει κατά λέξη «είπα σου να μην πειράζεις την Ελίζα» με το θύμα να του απαντάει « δεν την πειράζω». Στην συνέχεια και ενώ ο μάρτυρας βρισκόταν στην είσοδο του περιπτέρου άκουσε τον δράστη να λέει « πήαιννε Νοσοκομείο, γλήορα τζιαι τρέχει πολύ γαίμα». Επίσης η Αστυνομία όπως αναφέρθηκε εξασφάλισε γραπτή μαρτυρία από άλλο πρόσωπο που βρισκόταν στην σκηνή σύμφωνα με την οποία ο δράστης άνοιξε την πόρτα του οχήματος του θύματος και είπε στο θύμα να αφήσει ήσυχη την Ελίζα και ταυτόχρονα να τον πιάνει από τον ώμο.

Ανέφερε επίσης ότι ο δράστης και το θύμα λογομαχούσαν και άκουσε το θύμα να λέει « τι θέλεις τί έκανα» με τον 58χρονο δράστη να απαντά « άκουσες τι σου είπα; Να την αφήσεις ήσυχη» και ταυτόχρονα να τον χτυπάει με το δεξί του χέρι και την ίδια στιγμή το θύμα να αιμμοραγεί στον λαιμό. Η Αστυνομία εξασφάλισε μαρτυρία από πρόσωπο που στις 19/11/25 και ώρα 18:18 από πρόσωπο που μιλούσε στο κινητό τηλέφωνο με το θύμα ότι κατά τον επίμαχο χρόνο και κατά την διάρκεια της συνομιλίας τους, άκουσε μια αντρική φωνή να λέει στο τηλέφωνο « αν ξαναπειράξεις την Ελίζα εν να σε σκοτώσω».

Στην συνέχεια άκουσε τον 26χρονο να φωνάζει «ΑΑΑ» και ξανά «ΑΑΑ» και ακολούθως η κλήση διακόπηκε. Το πιο πάνω πρόσωπο επιχείρησε να τον καλέσει ξανά τηλεφωνικώς τον 26χρονο αλλά κανείς δεν απαντούσε στην κλήση του. Ο ανακριτής της υπόθεσης Α. Τσαππής ανέφερε πως αρχικά ο φερόμενος δράστης αρνήθηκε να συνεργαστεί με την Αστυνομία μη θέλοντας να απαντήσει οτιδήποτε. Ακολούθησε στις 20/11/25 η προσωποκράτηση του για 8 ημέρες.

Ο 26χρονος αρχικά μεταφέρθηκε στο ΓΝ Πάφου ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης του μεταφέρθηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Λεμεσό όπου απεβίωσε στις 2:44 τα ξημερώματα της 22ας Νοεμβρίου του 2025. Σύμφωνα με την νενομισμένη νεκροτομή που διενεργήθηκε από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους ο θάνατος του νεαρού προήλθε από σοβαρό τραυματισμό της δεξιάς καρωτίδας από νήσων και τέμνον όργανο και παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια για να τύχουν επιστημονικών εξετάσεων.

Ακολούθως ο 58χρονος μεταφέρθηκε το Σάββατο 22 Νομεβρίου ενώπιον του ΕΔΠ το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης για οκτώ ημέρες για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης. Σήμερα Κυριακή το διάταγμα προσωποκράτησης του 58χρονου ανανεώθηκε για άλλες οκτώ ημέρες .

Το τηλέφωνο του υπόπτου παραδώθηκε από συγγενικό του πρόσωπο στην Αστυνομία και όταν υποδείχθηκε στον ύποπτο παραδέχτηκε ότι ήταν δικό του. Στις 26 Νοεμβρίου ανακρινόμενος ο ύποπτος ανέφερε ότι είναι συναισθηματικά φορτισμένος με το περιστατικό και ότι το συμβάν ήταν αποτέλεσμα της κακιάς στιγμής. Πρόσθεσε πως ο 26χρονος είχε στο παρελθόν δεσμό με την κόρη του και δημιουργήθηκαν διάφορα προβλήματα.

Επίσης ο 58χρονος υπέδειξε σε μέλος του ΤΑΕ Πάφου ανοικτό χώρο δίπλα από τον δρόμο σε αγροτική περιοχή του χωριού Τσάδας όπου και εντοπίστηκε το μαχαίρι που χρησιμοποίησε για τον φόνο που διέπραξε το οποίο στάλθηκε για επιστημονικές εξετάσεις. Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ακόμη πως είχε προηγηθεί του συμβάντος καταγγελία στο Τμήμα Μικροπαραβάσεων Πάφου από νεαρή από την Πάφο ότι την ίδια ημέρα και ώρα 2:39 ενώ βρισκόταν εντός της οικίας της , μετά από θόρυβο που άκουσε ο οποίος προέρχόταν από τον εξωτερικό χώρο, βγήκε στο μπαλκόνι όπου διαπίστωσε ότι ο Αλέξανδρος Αντωνίου με τον οποίο διατηρούσε δεσμό περίπου για έξι μήνες, μέχρι τον Ιούλιο του 2025 βρισκόταν πλησίον του οχήματος της το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία της. Ακολούθως όπως ανέφερε το θύμα εισήλθε εντός του οχήματος του και αναχώρησε από το σημείο. Στην συνέχεια η νεαρή εξήλθε της οικίας της και μετέβηκε στο όχημα της όπου διαπίστωσε ότι τα δύο αριστερά ελαστικά του πιο πάνω οχήματος της ήταν ξεφούσκωτα και πάνω στις βαλβίδες των ελαστικών υπήρχε ξύλο.

Περαιτέρω όπως διαπίστωσε ότι στην αυλή της οικίας της υπήρχαν και κομμένα λουλούδια από γλάστρες. Η νεαρή αφού αναχώρησε από την Αστυνομία, μέλος του Τμήματος Μικροπαραβάσεων επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον 26χρονο ο οποίος κλήθηκε να προσέλθει στο Τμήμα σχετικά με την πιο πάνω καταγγελία της νεαρής και αυτός ανέφερε ότι βρισκόταν στην Λευκωσία.

Ακολούθως η ίδια επικοινώνησε με την Αστυνομία και ανέφερε ότι ο26χρονος βρισκόταν έξω από την οικία της και χτυπούσε τις πόρτες. Η νεαρή τηλεφώνησε και για την παρουσία του νεαρού έξω από το σπίτι της τον πατέρα της ο οποίος ενώ είχε αναχωρήσει από την κατοικία της μικρής έκανε επαναστροφή επιστρέφοντας στο σπίτι της κόρης του. Ο δρόμος προς το σπίτι της κόρης του ωστόσο περνά από το περίπτερο στα Κονιά που έγινε το συμβάν και είδε το αυτοκίνητο του 26χρονου σταθμευμένο, όπου και τον μαχαίρωσε. Την ίδια ημέρα στις 19.11.25 κι ώρα 18:21 τηλεφώνησε όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο στο ΚΕΜ Πάφου πρόσωπο του οποίου εξασφαλίστηκαν τα στοιχεία του ο οποίος ζητούσε επείγον να μεταβεί ασθενοφόρο στο περίπτερο Κονιά λέγοντας κατά λέξη « εσφάξαν τον» και στην συνέχεια το τηλεφώνημα του συνδέθηκε με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων. Πριν από την άφιξη των μελών της Αστυνομίας στη σκηνή μετέβη ασθενοφόρο που μετέφερε τον 26χρονο στο ΤΑΕΠ του ΓΝ Πάφου.

Από εξετάσεις που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι πρόκειτο για τον Αλέξανδρο Αντωνίου. Ακολούθως ο νεαρός μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Λεμεσό όπου μετά από δύο 24ωρα έχασε την μάχη με την ζωή.

Ο εξεταστής της υπόθεσης ζητώντας την ανανέωση της προσωποκράτησης είπε πως ήδη λήφθηκαν 50 καταθέσεις και αναμένεται να ληφθούν ακόμη 50.

Εξετάσεις θα γίνουν για αποκάλυψη των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων παρόχου κινητής τηλεωνίας, αφού, όπως είπε, ο ύποπτος φαίνεται να είχε τηλεφωνική επικοινωνία τόσο πρν όσο και μετά την διάπραξη του αδικήματος. Θα γίνει έλεγχος στα οχήματα, στα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής για τα διαπιστωθεί εάν υπάρχουν πρόσωπα που παρέλαβαν τα ενδύματα και υποδήματα του υπόπτου που αυτός φορούσε κατά την τέλεση του αδικήαμτος και τα οποία ακόμη δεν έχουν βρεθεί.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του 58χρονου Μαρία Παπαδημήτρη και Τάκης Σιμμιλίδης που παρουσιάστηκαν εκ μέρους του δικηγόρου Ηλία Στεφάνου δεν έφεραν ένσταση στην ανανέωση του διατάγματος προσωποκράτησης του πελάτη τους.

Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής χαρακτήρισε δικαιολογημένο το αίτημα της Αστυνομίας για ανανέωση του διατάγματος προσωποκράτησης του υπόπτου λέγοντας πως ο χρόνος που χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη οκτάημερη προσωποκράτηση αξιοποιήθηκε σωστά. Από την πλευρά του το Δικαστήριο ανέφερε πως υπάρχει εύλογη μαρτυρία για φόνο εκ προμελέτης με φερόμενο δράστη τον 58χρονο και πως υπολείπεται ανακριτικό έργο.