Σε παραίτηση κάλεσαν την «κυβέρνηση» οι εκπαιδευτικοί στα κατεχόμενα

Σε παραίτηση κάλεσε την «κυβέρνηση» η συντεχνία των τ/κ καθηγητών (KTOEÖS) σε διαμαρτυρία έξω από την «πρωθυπουργία» όπου οι εκπαιδευτικοί μετέφεραν συμβολικά ένα φέρετρο με πανό όπως «Δικαιώματα των εκπαιδευτικών», «Κοινωνικά δικαιώματα», «Επιστημονική κοσμική εκπαίδευση» και «Δικαιώματα των παιδιών» και δεσμεύτηκαν για τη συνέχιση του αγώνα τους.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, οι διαμαρτυρόμενοι ανήρτησαν επίσης πανό που έγραφε «Δεν θα υποκύψουμε στις επιθέσεις σας. Δεν θα σας επιτρέψουμε να σκεπάσετε την εκπαίδευση, τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνία».

Η πρόεδρος της KTOEÖS, Σελμά Εϊλέμ αναφερόμενη στις έρευνες εναντίον εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις πρόσφατα, είπε ότι οι εκπαιδευτικοί που αντιστέκονται σε αυτό το «βαλτωμένο σύστημα» δέχονται επίθεση. «Επιδιώκουν να τιμωρήσουν τους εκπαιδευτικούς ξεκινώντας έρευνες. Εμείς αγωνιστήκαμε ασκώντας τα συνταγματικά μας δικαιώματα. Αυτός ο αγώνας θα συνεχιστεί».

Έχουν τερματίσει και θάψει την εκπαίδευση, αν έχουν έστω και λίγο τιμή, θα παραιτηθούν, πρόσθεσε.

Ο γγ της συντεχνίας, Ταχίρ Γκιόκτσεμπελ ανέφερε ότι όσοι επιτέθηκαν στα δικαιώματα των εκπαιδευτικών έθαψαν την επιστημονική και κοσμική εκπαίδευση σε ένα φέρετρο αι κατηγόρησε την «κυβέρνηση» και το «υπουργείο παιδείας» ότι έχουν αγνοήσει τα δημόσια σχολεία. «Αυτοί που βάζουν την εκπαίδευση σε αυτό το φέρετρο πρέπει να σηκώσουν το φέρετρο. Υπάρχουν εκατοντάδες περιπτώσεις διαφθοράς και παρατυπιών σε αυτή τη χώρα. Δεκάδες υπουργοί και βουλευτές που νομίζουν ότι μας κυβερνούν αποτελούν μέρος αυτής της δομής».

Ο κ. Γκιότσεμπελ είπε ότι οι υποδομές των σχολείων είναι ανεπαρκείς και τα κοντέινερ έχουν παραταχθεί στα σχολεία, μοιάζοντας με πεδίο μάχης, χωρίς να αφήνουν χώρο για να αναπνεύσουν. «Η αντιδραστικότητα έχει κλιμακωθεί σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο. Αν η δημόσια εκπαίδευση συνεχίζεται, είναι χάρη στους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές διοικήσεις. Η διαχείριση των σχολείων έχει αφεθεί στους ώμους των εκπαιδευτικών», κατέληξε.

Στο μεταξύ, η αγωγή που κατατέθηκε εναντίον των δύο εκπαιδευτικών οργανώσεων KTÖS και KTOEÖS κι αφορούσε επίθεση 22 εκπαιδευτικών σε «αστυνομικό» κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας μπροστά από το «υπουργείο παιδείας» το 2022, αποσύρθηκε σήμερα κατά την 14η ακροαματική διαδικασία.

