Επαφές Προέδρου Βουλής στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Προέδρων του ΕΚ

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων, στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που φιλοξενεί η Κυπριακή Δημοκρατία ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, η κα. Δημητρίου θα έχει την Τρίτη κατ’ ιδίαν συνάντηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα. Θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων υπηρεσιακών παραγόντων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Οι δύο Πρόεδροι θα έχουν στη συνέχεια κοινή συνάντηση με τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Πολιτικών Ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με τους Αρχηγούς ή/και Εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων, κατά την οποία θα διεξαχθεί συζήτηση, με θέμα «Προασπίζοντας τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ στην Ευρώπη και στον κόσμο».

Όπως αναφέρεται, το θέμα συζήτησης που έχει επιλεγεί ενέχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σε μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, προκλήσεων για την παγκόσμια ασφάλεια και συστηματικής αμφισβήτησης των θεμελιωδών αξιών του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

«Η συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η άνοδος ακραίων και ριζοσπαστικών ιδεολογιών, η αύξηση των υβριδικών απειλών και η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης υπενθυμίζουν πόσο εύθραυστη είναι η ειρήνη και αναδεικνύουν την ανάγκη συλλογικής, αποφασιστικής και συντονισμένης δράσης για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων», σημειώνεται.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, προστίθεται, έχοντας πλήρη επίγνωση της ευθύνης που αναλαμβάνει, επιδιώκει, μέσω της παρούσας Διάσκεψης και της συνολικής συνεισφοράς της στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της Κυπριακής Προεδρίας, να αναδείξει την προστιθέμενη αξία της κοινοβουλευτικής διπλωματίας προς επίτευξη της αναγκαίας ενότητας και συναίνεσης στους κόλπους της ΕΕ για μια Ευρώπη πιο ισχυρή και αποφασιστική στην προάσπιση των θεμελιωδών αρχών και αξιών της, τόσο εντός όσο και πέραν των συνόρων της», αναφέρεται.

Αναφέρεται ακόμα ότι η παρούσα Διάσκεψη παρέχει ένα σημαντικό βήμα για μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά στις προκλήσεις, αλλά και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της θωράκισης και περαιτέρω εδραίωσης της δημοκρατίας, της ειρήνης και του κράτους δικαίου στην Ευρώπη και τον κόσμο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ