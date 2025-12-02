Έμπλεξε με τη δικαιοσύνη ο πατέρας του 13χρονου για το τροχαίο στην Αθηαίνου

Ενώπιον της δικαιοσύνης θα λογοδοτήσει σε μεταγενέστερο στάδιο ο πατέρας του 13χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί της Κυριακής όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ανατράπηκε σε αγροτικό δρόμο της Αθηένου. Ο 40χρονος συνελήφθη από την Αστυνομία και αφού ανακρίθηκε, κατηγορήθηκε γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερος για να κλητευθεί αργότερα στο δικαστήριο. Από τις εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο 13χρονος ήταν στην κατοχή του πατέρα του, ο οποίος ήταν και ο υπεύθυνος του οχήματος. Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει ο πατέρας είναι η μη ασφαλής φύλαξη του οχήματος και ότι επέτρεψε την οδήγησή του από άτομο που δεν είναι κάτοχος άδειας οδηγού και δεν καλύπτεται από ασφάλεια. Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του 13χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία, αυτή είναι σοβαρή, αλλά εκτός κινδύνου. Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 10.30π.μ. στο δρόμο Πυροΐου - Αθηένου. Προφανώς λόγω μεγάλης ταχύτητας, ο 13χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο ανατράπηκε σε ελαιώνα αποκόπτοντας οκτώ δέντρα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού, παρόλο που οι εξετάσεις κατέδειξαν ότι φορούσε τη ζώνη ασφαλείας. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του διακομίσθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με κτύπημα στο κεφάλι. Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το ανήλικο αγόρι απέκτησε πρόσβαση και οδήγησε το αυτοκίνητο. Αφού αναρρώσει πλήρως, θα του ληφθεί κατάθεση.

Εννέα θανατηφόρα

Στο μεταξύ, η 17χρονη Αλίκη Νικολάου, από τα Λύμπια, που έχασε τραγικά τη ζωή της στο θανατηφόρο της Κακορατζιάς τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου είναι το ένατο θύμα της ασφάλτου σε ισάριθμα θανατηφόρα δυστυχήματα που συνέβησαν στην πόλη κι επαρχία Λάρνακας από την αρχή του χρόνου. Η νεκροτομή στη σορό της που έγινε χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας από τον ιατροδικαστή Ορθόδοξο Ορθοδόξου κατέδειξε ότι ο θάνατος της νεαρής προήλθε από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ρήξη σπλήνας και από άλλες πολλαπλές κακώσεις στο σώμα της. Το νέο θανατηφόρο δυστύχημα συνέβη, όταν η παρέα πέντε ατόμων επέστρεφε από το Ζύγι όπου διασκέδαζε. Ο 22χρονος οδηγός του μοιραίου διπλοκάμπινου αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε στο πίσω κάθισμα η άτυχη Αλίκη, τελεί υπό κράτηση με διάταγμα του δικαστηρίου. Εναντίον του εξετάζονται αδικήματα πρόκλησης θανάτου εξ αμελείας, αμελείς και απερίσκεπτες πράξεις και άρνηση ή αποφυγή δείγματος εκπνοής για τελική εξέταση αλκοόλης. Ο νεαρός βρέθηκε θετικός σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης με ένδειξη 37 mg. Επιπρόσθετα, στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η Αστυνομία διαπίστωσε επικίνδυνη κατάσταση εξαρτημάτων, ενώ το συγκεκριμένο όχημα δεν είχε πιστοποιητικό καταλληλότητας και ήταν χωρίς άδεια κυκλοφορίας, η οποία είχε ανασταλεί από τον έφορο μηχανοκίνητων οχημάτων. Οι εξετάσεις της Αστυνομίας κατέδειξαν πως ο 22χρονος οδηγός είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Οι υπόλοιποι τέσσερις επιβαίνοντες του διπλοκάμπινου δεν τραυματίστηκαν σοβαρά. Είχε προηγηθεί, την περασμένη Παρασκευή (28/11), άλλο θανατηφόρο δυστύχημα, κατά το οποίο έχασε τη ζωή του ο 28χρονος μοτοσυκλετιστής Artem Fomichov, από την Ουκρανία, ο οποίος συγκρούστηκε με αρθρωτό όχημα που οδηγούσε 67χρονος σε δρόμο της Αραδίππου.