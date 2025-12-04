Η Πάφος χειμερινός προορισμός των Διεθνών Αγώνων Bowl

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ Πάφου) με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει ότι η Πάφος φιλοξενεί αυτή την περίοδο με υπερηφάνεια το Atlantic Senior Fours (ASF) 2025, το οποίο πραγματοποιείται από 1–12 Δεκεμβρίου 2025, σε συνεργασία με την Bowls Cyprus και τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα Constantinou Bros Hotels.

Αξιοποιώντας την εντυπωσιακή επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης το 2023, το φετινό τουρνουά αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο τόσο για το άθλημα όσο και για την περιοχή μας.

Ενώ η πρώτη διοργάνωση συγκέντρωσε περίπου 12 χώρες και περισσότερους από 130 αθλητές, το ASF 2025 αναμένεται να υποδεχθεί πάνω από 20 χώρες και περίπου 200 παίκτες, καθιστώντας το τη μεγαλύτερη διοργάνωση του είδους έως σήμερα.

Η συνεχής ανάπτυξη του θεσμού ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Πάφου ως κορυφαίου αθλητικού τουρισμού τον χειμώνα.

Οι επιβεβαιωμένες συμμετοχές περιλαμβάνουν τις χώρες: Αυστραλία, Μποτσουάνα, Καναδάς, Κύπρος, Τσεχία, Αγγλία, Γκέρνσεϊ, Ιρλανδία, Νήσος του Μαν, Ισραήλ, Τζέρσεϊ, Ναμίμπια, Norfolk Island, Σκωτία, Νότια Αφρική, Ισπανία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ουαλία και Ζιμπάμπουε.

Ο μακροχρόνιος και στρατηγικός συνεργάτης μας, Constantinou Bros Hotels, προσφέρει μερικές από τις πιο προηγμένες και εύκολα προσβάσιμες εγκαταστάσεις bowls στην Ευρώπη.

Στα ξενοδοχεία Athena Beach Hotel και Athena Royal Beach Hotel, οι αθλητές θα έχουν στη διάθεσή τους 18 υπαίθριους αγωνιστικούς χώρους πλήρους μεγέθους, όλοι εντός των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, εξασφαλίζοντας άμεση και άνετη πρόσβαση ανάμεσα στη διαμονή και τους χώρους παιχνιδιού.

Επιπλέον, οι εσωτερικές και short-mat εγκαταστάσεις ενισχύουν ακόμη περισσότερο το περιβάλλον προετοιμασίας και αγώνα.

Όλες οι επιφάνειες είναι εξοπλισμένες με υψηλής ποιότητας τάπητες Mastergreen®, συντηρημένοι σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές για άριστες συνθήκες παιχνιδιού.

Πέρα από τις υψηλού επιπέδου αθλητικές υποδομές, η Πάφος προσφέρει μια ολοκληρωμένη μεσογειακή εμπειρία.

Οι συμμετέχοντες και οι συνοδοί τους θα απολαύσουν υψηλού επιπέδου διαμονή, εξαιρετική φιλοξενία, ήπιο χειμερινό κλίμα και άμεση πρόσβαση σε πολιτιστικά, γαστρονομικά και φυσικά αξιοθέατα που καθιστούν την Πάφο έναν πραγματικό ολόχρονο προορισμό.

Η ΕΤΑΠ Πάφου χαιρετίζει την προσπάθεια αυτή του Ξενοδοχειακού Ομίλου Constantinou Bros Hotels και υπερθεματίζει το γεγονός ότι αθλητές, αξιωματούχοι και θεατές αναμένεται να απολαύσουν μια εξαιρετική διοργάνωση του Atlantic Senior Fours, που θα συνδυάζει αθλητισμό, αναψυχή και αυθεντική φιλοξενία σε μια ιδιαίτερα σημαντική διοργάνωση.