Μένει το Ισραήλ στη Eurovision - Τι αποφάσισε το ΡΙΚ στην ψηφοφορία

Με 738 ψήφους υπέρ και 268 κατά, τα μέλη της EBU αποφάσισαν υπέρ της παραμονής του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού Kan στη Eurovision και κατ' επέκταση της συμμετοχής του Ισραήλ. Το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία πριν από λίγο κατά τη διάρκεια γενικής συνέλευσης της EBU που διεξάγεται στη Γενεύη. Στην ουσία τα μέλη της EBU ψήφισαν... έμμεσα την παραμονή του Ισραήλ, αφού το ερώτημα ήταν κατά πόσον ήταν ικανοποιημένα με τις αλλαγές που έγιναν σε σχέση με την ψηφοφορία.

Θυμίζουμε πως η αυστηροποίηση των κανόνων ψηφοφορίας, περιορίζοντας τον αριθμό ψήφων ανά χρήστη και λαμβάνοντας μέτρα κατά δόλιας ή συντονισμένης ψηφοφορίας ήταν ένας τρόπος για να πειστούν τα μέλη της EBU, οι δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις δηλαδή, με στόχο να επιτρέψουν τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό της Eurovision.

Ωστόσο, φαίνεται πως η διαδικασία δεν έπεισε τα μέλη της EBU με αποτέλεσμα η θυελλώδης συνεδρία να οδηγηθεί σε ψηφοφορία για το κατά πόσον το Ισραήλ θα πρέπει να συμμετάσχει ή όχι στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού.

Θυμίζουμε πως τα μέλη της EBU δεν ψήφιζαν υπέρ ή όχι του Ισραήλ, αλλά του ραδιοτηλεοπτικού φορέα που εκπροσωπεί τη χώρα, του Kan, αφού για την EBU δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα μέχρι πέρσι με τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα γι' αυτό και επέτρεψε τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό.

Η ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ επρόκειτο αρχικά να διεξαχθεί τον Νοέμβριο, αλλά ακυρώθηκε μετά την κήρυξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας στις 10 Οκτωβρίου. Πρόσφατα υπήρχε νέο κύμα αντιδράσεων για τη συμμετοχή του Ισραήλ και έτσι η EBU αναγκάστηκε να θέσει εκ νέου το θέμα στη γενική συνέλευση που έγινε σήμερα.

Το ερώτημα που τέθηκε:

Τι θα κάνει το ΡΙΚ

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πολίτη», το ΡΙΚ ψήφισε υπέρ της παραμονής του ραδιοτηλεοπτικού φορέα Kan και κατ' επέκταση της συμμετοχής του Ισραήλ στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, θεωρώντας πως πρόκειται καταρχάς για ένα πολιτιστικό γεγονός και καμιά συμμετοχή κάποιας χώρας ή έστω νίκη της δεν έχει επηρεάσει γενικότερα τις πολιτικές εξελίξεις.



