Φιάσκο με Τραμπ στη κλήρωση του Μουντιάλ - Έξαλλοι οι φίλαθλοι

Η κλήρωση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, έλαβε μέρος στο «Kennedy Centre» στην Ουάσινγκτον. Την διεξαγωγή της κλήρωσης ανέλαβε ο πρώην αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Αγγλίας, Ρίο Φέρντιναντ, ενώ πολλοί άνθρωποι γύρω από το ποδόσφαιρο ήταν εκεί.

Ο Ντόναλντ Τράμπ, ως πρόεδρος της Αμερικής, παρευρέθηκε στην τελετή και του απονεμήθηκε το «Βραβείο Ειρήνης της FIFA — Το Ποδόσφαιρο Ενώνει τον Κόσμο», το οποίο δημιουργήθηκε από την FIFA φέτος. Το βραβείο είχε ως στόχο να αναγνωρίσει όσους βοήθησαν στην ένωση ανθρώπων σε όλο τον κόσμο με ειρήνη.

Ο ίδιος κατά την παραλαβή του βραβείου δήλωσε «Το Κονγκό είναι ένα παράδειγμα, με πάνω από 10 εκατομμύρια νεκρούς και πολύ γρήγορα οδεύαμε προς άλλα 10 εκατομμύρια. Στην Ινδία και το Πακιστάν, καταφέραμε να τερματίσουμε τόσους πολλούς διαφορετικούς πολέμους, σε ορισμένες περιπτώσεις λίγο πριν ξεκινήσουν», ενώ χαρακτήρισε το βραβείο ως μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής του.

Πολλοί οπαδοί του ποδοσφαίρου και όχι μόνο πάντως έσπευσαν να εκφράσουν την δυσαρέσκεια τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια δόση ειρωνείας. Κάποιος σχολίασε «Η απονομή από τη FIFA του "βραβείου ειρήνης" στον Ντόναλντ Τράμπ αποτελεί προσβολή για κάθε υποστηρικτή του όμορφου αθλήματος που πιστεύει πραγματικά στη δικαιοσύνη και την ανθρωπιά», ενώ κάποιος άλλος δήλωσε πως του φαίνεται αστείο: «Το ποδόσφαιρο είναι ένα αστείο. Εφηύραν το "Βραβείο Ειρήνης της FIFA" για να το δώσουν στον Ντόναλντ Τράμπ, φίλε, δεν μπορώ να σταματήσω να γελάω».

Τέλος, κάποιος σχολίασε και τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, λέγοντας πως χρησιμοποίησε τον Ντόναλντ Τράμπ με σκοπό να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα. Συγκεκριμένα: «Είναι απολύτως αηδιαστικό το γεγονός ότι η FIFA και ο Τζάνι Ινφαντίνο έκαναν το Παγκόσμιο Κύπελλο να έχει ως θέμα τον Ντόναλντ Τράμπ για να προωθήσουν τις ατζέντες τους. Είμαι αηδιασμένος».

Δείτε μερικά από τα σχόλια:

“You definitely deserve the first FIFA peace prize for your action…” pic.twitter.com/yXSMqZKsIe — Acyn (@Acyn) December 5, 2025

infantino is bad, very bad. nothing in his head except corruption. https://t.co/5D36bgZchY — osa (@glamboyosa) December 5, 2025

SOON: President Trump participates in the @FIFAWorldCup draw at the Kennedy Center.



You won't want to miss it. 👀⚽️ pic.twitter.com/KeNsyPUyDZ — The White House (@WhiteHouse) December 5, 2025

Πηγή: athletiko.gr