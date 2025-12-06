Πυρκαγιές Ιουλίου: Η ΕΕ διαθέτει προκαταβολή €2,3 εκ. για ανάκαμψη σε Λεμεσό και Πάφο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταβάλει προκαταβολή ύψους €2,3 εκατ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης (EUSF) για την αποκατάσταση των ζημιών, που προκάλεσαν οι πυρκαγιές του Ιουλίου σε Λεμεσό και Πάφο, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την Περιφερειακή Πολιτική, Ραφαέλε Φίττο.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταβάλει προκαταβολή €2,3 εκ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης για να βοηθήσει την ανάκαμψη της Κύπρου από τις πυρκαγιές του Ιουλίου σε Λεμεσό και Πάφο. Η υποστήριξη καλύπτει επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης, υποδομές, στέγαση και αποκατάσταση», ανέφερε.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης αποτελεί βασικό εργαλείο της ΕΕ για τη στήριξη κρατών-μελών και υποψήφιων χωρών μετά από φυσικές καταστροφές. Από την ίδρυσή του το 2002 έχει διαθέσει πάνω από €10 δισ. σε 144 περιπτώσεις καταστροφών – 124 φυσικές καταστροφές και 20 υγειονομικές κρίσεις – σε 24 κράτη-μέλη (καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο) και 4 υπό ένταξη χώρες.

Πηγή: ΚΥΠE