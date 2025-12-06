Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Πυρκαγιές Ιουλίου: Η ΕΕ διαθέτει προκαταβολή €2,3 εκ. για ανάκαμψη σε Λεμεσό και Πάφο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταβάλει προκαταβολή €2,3 εκ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης για να βοηθήσει την ανάκαμψη της Κύπρου από τις πυρκαγιές του Ιουλίου σε Λεμεσό και Πάφο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταβάλει προκαταβολή ύψους €2,3 εκατ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης (EUSF) για την αποκατάσταση των ζημιών, που προκάλεσαν οι πυρκαγιές του Ιουλίου σε Λεμεσό και Πάφο, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την Περιφερειακή Πολιτική, Ραφαέλε Φίττο.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταβάλει προκαταβολή €2,3 εκ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης για να βοηθήσει την ανάκαμψη της Κύπρου από τις πυρκαγιές του Ιουλίου σε Λεμεσό και Πάφο. Η υποστήριξη καλύπτει επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης, υποδομές, στέγαση και αποκατάσταση», ανέφερε.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης αποτελεί βασικό εργαλείο της ΕΕ για τη στήριξη κρατών-μελών και υποψήφιων χωρών μετά από φυσικές καταστροφές. Από την ίδρυσή του το 2002 έχει διαθέσει πάνω από €10 δισ. σε 144 περιπτώσεις καταστροφών – 124 φυσικές καταστροφές και 20 υγειονομικές κρίσεις – σε 24 κράτη-μέλη (καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο) και 4 υπό ένταξη χώρες.

Πηγή: ΚΥΠE

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα