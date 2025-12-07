Συμπλοκή στο Λιοπέτρι μεταξύ αγνώστων - Τους ψάχνει η αστυνομία

Συμπλοκή σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Λιοπέτρι μεταξύ αγνώστων, όπως αναφέρει η Αστυνομία, η οποια διενεργεί εξετάσεις για εντοπισμό των προσώπων που ενέχονται στην συμπλοκή.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου Ανδρέα Κωνσταντίνου, «γύρω στις 16:00 το απόγευμα σήμερα (σσ: χθες, Σάββατο) λήφθηκε πληροφορία ότι σε κοινότητα της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ άγνωστων προσώπων, τα οποία εγκατέλειψαν τη σκηνή πριν την άφιξη μελών της Αστυνομίας».

Σημειώνεται πως στη σκηνή εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο το οποίο φέρει ζημιές.

Η Αστυνομία αναφέρει γίνονται εξετάσεις για εντοπισμό των προσώπων που ενέχονται στη συμπλοκή.

