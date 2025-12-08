Ο υπόκοσμος στις εκλογές των Κτηματομεσιτών: Δέχθηκε απειλές ο Πρόεδρος του Συμβουλίου για να αποσύρει την υποψηφιότητα του

Το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών κατήγγειλε πριν από λίγο, με επιστολή του προς τους αδειούχους κτηματομεσίτες, ότι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, Μαρίνος Κυναιγείρου, δέχθηκε απειλές για να αποσύρει την υποψηφιότητα του για την προεδρία του Συμβουλίου. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 20 του μήνα. Παράλληλα, το Συμβούλιο αναφέρεται στην καταγγελία που προέβη για εμπλοκή Ελληνοκύπριου κτηματομεσίτη στο ξεπούλημα ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, συνδέοντας την εν λόγω καταγγελία με τις απειλές που δέχεται ο κ. Κυναιγείρου, οι οποίες στοχεύουν, σύμφωνα με το Συμβούλιο και στην απόσυρση της συγκεκριμένης καταγγελία που εκκρεμεί ενώπιον του ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας.

Η ανακοίνωση

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση του το Συμβούλιο αναφέρει επί λέξει τα εξής: «Τις τελευταίες ημέρες έχουν γίνει δημοσιεύσεις και/ή δηλώσεις, οι οποίες πλήττουν την αξιοπιστία του Συμβουλίου και φαίνεται να αποσκοπούν στη δημιουργία εντυπώσεων ενόψει των προσεχών εκλογών. Επειδή το Συμβούλιο έχει υποχρέωση να απαντά σε κάθε ισχυρισμό που στρέφεται εναντίον του, προβαίνουμε στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα.

Όταν τον Δεκέμβριο του 2024 περιήλθε στην αντίληψη του Συμβουλίου μαρτυρία η οποία δυνατόν να εμπλέκει μέλος του κλάδου στην διάπραξη ποινικών αδικημάτων όπως συνεργασία με παράνομους «κτηματομεσίτες» των κατεχομένων και διαμερισμού προμήθειας προς αυτούς, το Συμβούλιο προχώρησε άμεσα σε καταγγελία στο ΤΑΕ Αρχηγείου. Το κατά πόσο προκύπτει ποινικό αδίκημα αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Αστυνομίας και όχι του Συμβουλίου. Ούτε και μπορεί να γνωρίζει το Συμβούλιο σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έρευνα.

Ωστόσο, η ηθική διάσταση της υπόθεσης αφορά άμεσα το Συμβούλιο και όλους τους αδειούχους επαγγελματίες του κλάδου. Πρόκειται για ζήτημα που σχετίζεται, μεταξύ άλλων, με ενδεχόμενη σχέση ή συνεργασία με λεγόμενους «κτηματομεσίτες» των κατεχόμενων εδαφών της Δημοκρατίας — μια πρακτική την οποία κανένας νόμιμος επαγγελματίας δεν θα επικροτούσε και η οποία θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την αξιοπιστία του επαγγέλματος αλλά και ζητήματα κρατικής ασφάλειας. Πέραν του ότι το να μοιράζεται η προμήθεια κτηματομεσίτη με παράνομους κτηματομεσίτες των κατεχομένων καταστρατηγεί τον νόμο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML), και στον οποίο το Συμβούλιο ορίζεται ως υπόχρεα οντότητα.

Το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, αυτό που το Συμβούλιο διακηρύττει σταθερά: κάθε αδειούχος κτηματομεσίτης είναι προσωπικά υπεύθυνος για τις ενέργειες των υπαλλήλων, συνεργατών ή προσώπων που ενεργούν στο όνομά του. Κανένας δεν μπορεί να αποποιείται των ευθυνών του ισχυριζόμενος ότι η πράξη —είτε ποινική είτε ηθική— έχει τελεστεί από τρίτο πρόσωπο που εργάζεται για λογαριασμό του.

Παράλληλα, σε ξεχωριστό χρόνο και για εντελώς διαφορετικό ζήτημα, το Συμβούλιο προέβη κατά του ίδιου προσώπου σε καταγγελίες στο ΤΑΕ Λάρνακας, τόσο τον Ιούνιο 2025 όσο και προ ολίγων ημερών, για απειλές κατά του Προέδρου του. Οι απειλές έγιναν μέσω προσώπου του υποκόσμου και αφορούσαν την απόσυρση της πιο πάνω ποινικής καταγγελίας καθώς και την απόσυρση του Προέδρου από τις εκλογές. Προς απόδειξη των ισχυρισμών του Συμβουλίου, υπάρχει ηχητικό όλης της συνομιλίας με το εν λόγω πρόσωπο του υποκόσμου. Για τις καταγγελίες είναι ενήμερος τόσο ο Αρχηγός Αστυνομίας όσο και ο Υπουργός Εσωτερικών.

Επειδή το ίδιο πρόσωπο δήλωσε δημόσια ότι «όποιος έχει στοιχεία να τα δώσει στη δημοσιότητα», το Συμβούλιο ενημερώνει ότι τα στοιχεία φυλάσσονται στα γραφεία του. Αφού ο ίδιος έχει δηλώσει τη συγκατάθεσή του, οποιοδήποτε μέλος μπορεί να προσέλθει και να τα επιθεωρήσει ιδιοπροσωπώς κατόπιν συνεννόησης.

Το Συμβούλιο αυτό πάντοτε εργάζεται με διαφάνεια και στα πλαίσια δημοκρατικών διαδικασιών. Είναι το εκλεγμένο Συμβούλιο το οποίο, με πλήρη σεβασμό και υποχρέωση προς τα μέλη του, διενεργεί πάντοτε αυτό που είναι προς το συμφέρον του κλάδου. Άλλοι είναι που επιδιώκουν να τροποποιήσουν τον νόμο ώστε να καταργήσουν τις εκλογές, και άλλοι είναι που επιθυμούν να κατηγοριοποιήσουν τους κτηματομεσίτες ώστε να εισάγουν από την πίσω πόρτα άτομα τα οποία δεν δικαιούνται να ασκούν κτηματομεσιτικές εργασίες.

Τα μέλη αυτού του Συμβουλίου εφαρμόζουν πιστά τον νόμο, σε αντίθεση με κάποιους που κάνουν ό,τι μπορούν για να τον παρακάμψουν».