Καταβλήθηκε στην Κύπρο η προκαταβολή €2,3 εκ. για ενίσχυση από Ταμείο Αλληλεγγύης ΕΕ για πυρκαγιές 2025

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέβαλε προκαταβολή €2,3 εκατ. προς την Κύπρο, στηρίζοντας την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης μετά τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2025, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εκταμίευσης 108 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ) προς την Αυστρία και την Πολωνία για την αποκατάσταση των ζημιών από τις καταστροφικές πλημμύρες του φθινοπώρου 2024.

Η προκαταβολή προς την Κύπρο αφορά ζημιές που υπέστησαν σχολικές μονάδες, δομές υγείας και άλλες κρίσιμες υποδομές στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Η κυπριακή Κυβέρνηση υπέβαλε επίσημη αίτηση ένταξης στο ΤΑΕΕ τον Οκτώβριο 2025. Μετά την αξιολόγηση του φακέλου, η Επιτροπή θα προχωρήσει στην κατάθεση πρότασης κινητοποίησης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με το τελικό ποσό της ενίσχυσης να καθορίζεται στη συνέχεια. Επισημαίνεται από την Κομισιόν, ότι η ήδη χορηγηθείσα προκαταβολή δεν προδικάζει το ύψος της τελικής χρηματοδότησης.

Παράλληλα, η Αυστρία έλαβε €32 εκατ. — πέραν των €10 εκατ. που είχαν εγκριθεί ως προκαταβολή τον Απρίλιο — ενώ η Πολωνία έλαβε €76 εκατ. Οι αποφάσεις αυτές ακολούθησαν τις εγκρίσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ύστερα από αιτήματα που υπέβαλαν οι δύο χώρες.

Οι πλημμύρες που έπληξαν την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2024 προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε μεταφορές, συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και σε υποδομές ασφάλειας. Το ΤΑΕΕ επιτρέπει τη χρηματοδότηση επειγουσών και αποκαταστατικών εργασιών αναδρομικά, από την πρώτη ημέρα εκδήλωσης της φυσικής καταστροφής.

