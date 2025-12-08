Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Επιχειρούν να βάλουν τέλος στις διακρίσεις στα ασφάλιστρα ηλικιωμένων – Δύο προτάσεις στη Ολομέλεια τον Ιανουάριο

Αντίθετες εμφανίζονται οι ασφαλιστικές εταιρείες, προειδοποιώντας πως τυχόν μείωση ασφαλίστρων στους άνω των 70 «θα οδηγήσει σε αυξήσεις για τους υπόλοιπους οδηγούς».

Να βάλουν φρένο στις υπέρογκες χρεώσεις που επιβαρύνουν οδηγούς άνω των 70 ετών έχουν ως στόχο οι δύο προτάσεις νόμου της βουλευτού Αλεξάνδρας Ατταλίδου, οι οποίες τέθηκαν εκ νέου σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής, με σκοπό να οδηγηθούν προς ψήφιση τον Ιανουάριο στην Ολομέλεια. 

Η πρώτη πρόταση απαγορεύει σε ασφαλιστικές εταιρείες να τιμολογούν ή να επιβάλλουν δυσμενείς όρους με μοναδικό κριτήριο την ηλικία. Σε περίπτωση παράβασης, θα επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι και €100.000. Η δεύτερη επιβάλλει υποχρέωση γραπτής και τεκμηριωμένης αιτιολόγησης όταν μία εταιρεία αρνείται συμβόλαιο, με πρόστιμα έως €3.500.

Η Νομική Υπηρεσία αλλά και ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος σημειώνουν ότι η ηλικία από μόνη της δεν μπορεί να θεωρείται παράγοντας που δικαιολογεί επιβάρυνση. «Υπάρχει ζήτημα δυσμενής διάκρισης», υπογράμμισε η Νομική Υπηρεσία, υπενθυμίζοντας ότι αντίστοιχες πρακτικές δεν εφαρμόζονται στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών.

Αντίθετες εμφανίζονται οι ασφαλιστικές εταιρείες, προειδοποιώντας πως τυχόν μείωση ασφαλίστρων στους άνω των 70 «θα οδηγήσει σε αυξήσεις για τους υπόλοιπους οδηγούς». Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει επίσης ότι δεν μπορεί να υποχρεωθεί μια εταιρεία να δεχθεί κάθε πελάτη, όπως «ένας δικηγόρος δεν υποχρεούται να αναλάβει κάθε υπόθεση».

