«Σε βάρος του κράτους η σύμβαση για αναμόρφωση του πρώην σχολείου Φανερωμένης»: Ο Κεραυνός υιοθετεί την εισήγηση του Πρύτανη

Η σύμβαση για αναμόρφωση του χώρου του πρώην σχολείου της Φανερωμένης «είναι ετεροβαρής και έχει χαρακτηριστεί ετεροβαρής σύμβαση και από τον προηγούμενο Γενικό Ελεγκτή και από τον σημερινό Γενικό Ελεγκτή", δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, τη Δευτέρα, ερωτηθείς για το θέμα.

«Αντιλαμβάνεστε τη δυσκολία μου να προωθήσω μια ετεροβαρή σε βάρος του κράτους – των φορολογουμένων – σύμβαση», είπε ο κ. Κεραυνός, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι είναι έτοιμος να προωθήσει την εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου την οποία έχει αποδεχθεί.

Ο κ. Κεραυνός είπε ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχει γίνει μια συμφωνία μεταξύ Κυβέρνησης, εκκλησίας για την αναμόρφωση του χώρου και πρόσθεσε πως «η συμφωνία που έγινε σημαίνει ότι θα πρέπει να ανακαινιστεί το σημερινό σχολείο Φανερωμένης και να κτιστεί ένα καινούργιο μεγάλο κτίριο στον πίσω χώρο, σε γη που ανήκει στο κράτος».

Επίσης, να γίνουν στατικές αναβαθμίσεις του υπόγειου χώρου και άλλα, ανέφερε και πρόσθεσε πως «αυτό σημαίνει πως ο φορολογούμενος θα πρέπει να πληρώσει για την κατασκευή αυτού του μεγάλου κτιρίου, να πληρώσει για την ανακαίνιση του σχολείου της Φανερωμένης και το νέο κτίριο έστω και αν έγινε με έξοδα του φορολογουμένου και είναι σε μέρος κρατικής γης θα πρέπει να δοθεί στην Εκκλησία, η οποία να ενοικιάσει το κτίριο στα πανεπιστήμια και το κράτος – οι φορολογούμενοι – να πληρώνουν και τα ενοίκια που θα πληρώνει το πανεπιστήμιο στην εκκλησία που θα είναι ο ιδιοκτήτης αυτού του νέου κτιρίου».

Ανέφερε ότι μίλησε και με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, με τον Δήμαρχο Λευκωσίας και με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου και πρόσθεσε ότι ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου έχει κάνει μία εισήγηση την οποία έχει αποδεχθεί.

«Η εισήγηση του Πρύτανη είναι να ανακαινιστεί ο χώρος του σχολείου της Φανερωμένης και θα έρθουν δύο ερευνητικά κέντρα με 83 ερευνητές να εργάζονται εκεί, θα γίνονται συναντήσεις εκδηλώσεις, θα έρχεται κόσμος», ανέφερε και πρόσθεσε πως «αυτό είμαστε έτοιμοι να το προωθήσουμε γιατί είναι μία πρόταση η οποία δεν είναι ετεροβαρής για κανένα».

Είπε ακόμη ότι έχει μιλήσει με τον Δήμαρχο Λευκωσίας και αντιλαμβάνεται τη θέση του.

Πηγή: ΚΥΠΕ