Προσοχή στους δρόμους - Κατολισθήσεις και πυκνή ομίχλη στα ορεινά Λευκωσίας και Λεμεσού

Κατολισθήσεις και πυκνή ομίχλη επηρεάζουν σήμερα το πρωί την κυκλοφορία στα ορεινά, με την Αστυνομία να καλεί τους οδηγούς σε αυξημένη προσοχή.

Προβλήματα στην κυκλοφορία προκαλούν σήμερα το πρωί, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος, καθώς και πυκνή ομίχλη στα ορεινά της Λευκωσίας και της Λεμεσού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί σε διάφορα σημεία των δρόμων Κάμπου-Κύκκου-Πεδουλά και Κάμπου-Ορκόντα, με συνεργεία να έχουν κληθεί για τον καθαρισμό τους.

Παράλληλα, πυκνή ομίχλη επικρατεί στις περιοχές Μαλούντας, Παλαιχωρίου και Αγρού, μειώνοντας σημαντικά την ορατότητα στον δρόμο Μαλούντας-Παλαιχωρίου-Αγρού και στο ευρύτερο οδικό δίκτυο των περιοχών.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους, για αποφυγή ατυχημάτων.

