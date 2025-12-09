Προσοχή στους δρόμους - Κατολισθήσεις και πυκνή ομίχλη στα ορεινά Λευκωσίας και Λεμεσού

Προβλήματα στην κυκλοφορία προκαλούν σήμερα το πρωί, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος, καθώς και πυκνή ομίχλη στα ορεινά της Λευκωσίας και της Λεμεσού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί σε διάφορα σημεία των δρόμων Κάμπου-Κύκκου-Πεδουλά και Κάμπου-Ορκόντα, με συνεργεία να έχουν κληθεί για τον καθαρισμό τους.

Παράλληλα, πυκνή ομίχλη επικρατεί στις περιοχές Μαλούντας, Παλαιχωρίου και Αγρού, μειώνοντας σημαντικά την ορατότητα στον δρόμο Μαλούντας-Παλαιχωρίου-Αγρού και στο ευρύτερο οδικό δίκτυο των περιοχών.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους, για αποφυγή ατυχημάτων.