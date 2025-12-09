Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Αναβολή λόγω μαρτυρικού υλικού - Αναμένονται σωρεία προδικαστικών ενστάσεων

Με αναβολή για τις 22 Ιανουαρίου ξεκίνησε η ιδιωτική ποινική υπόθεση που καταχώρισε η οικογένεια του Θανάση Νικολάου εναντίον πέντε προσώπων. Οι δικηγόροι των κατηγορούμενων έθεσαν ζήτημα για τον ρόλο του Σάββα Μάτσα ως κατήγορος, αφού ήταν ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής στην ίδια υπόθεση, λέγοντας ότι το Δικαστήριο έχει παραπλανηθεί. Κατηγορούμενοι είναι ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός καθώς και τέσσερεις πρώην αστυνομικοί που έχουν αφυπηρετήσει και είχαν χειριστεί την υπόθεση Θανάση Νικολάου, πρόκειται για τον Ανδρέα Ιατρόπουλο, τότε Αστυνομικό Διευθυντή Λεμεσού, τον Νίκο Σοφοκλέους, τότε υπεύθυνο του ΤΑΕ Λεμεσού, τον Χριστάκη Ναθαναήλ, τότε υπεύθυνο Υπαίθρου και τον Χριστάκη Καπηλιώτη, τότε υπεύθυνο του Αστυνομικού Σταθμού Λάνιας.

Η αίθουσα του Δικαστηρίου ήταν κατάμεστη, ενώ σημειώνεται ότι η μητέρα του Θανάση Νικολάου, Αντριάνα ΝΙκολάου που είναι και παραπονούμενη στην ιδιωτική ποινική υπόθεση, δεν παρέστει στο Δικαστήριο, εν αντιθέση με όλες τις προηγούμενες διαδικασίες όπου ήταν πάντα παρούσα.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού οι δικηγόροι των κατηγορουμένων ενημέρωσαν ήδη το Δικαστήριο για την πρόθεσή τους να υποβάλουν σειρά προδικαστικών ενστάσεων, ακόμα και πριν την έναρξη της διαδικασίας. Μεταξύ άλλων, ο δικηγόρος του 2ου κατηγορούμενου Σωτήρης Αργυρού είπε ότι παραβιάζεται το δικαίωμα του πελάτη του για δίκαιη δίκη από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο, γι’ αυτό και σκοπεύει να καταθέσει προδικαστική ένσταση στην παρουσία του κ. Μάτσα που κατά τη γνώμη του δεν μπορεί από ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής (είχε διοριστεί από το Υπουργικό) να είναι τώρα εισαγγελέας στην υπόθεση. Παρουσίασε δε σειρά δημοσιευμάτων από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο που αναφέρονται σε δηλώσεις του Σάββα Μάτσα. Σημείωσε επίσης ότι ο κ. Μάτσας θα έπρεπε να ήταν βασικός μάρτυρας στην υπόθεση και όχι κατήγορος. Σε επόμενή του τοποθέτηση, εξήγησε ξανά ότι κατά την άποψή του η προδικαστική ένσταση για το θέμα της παρουσίας Μάτσα θα πρέπει να εξεταστεί πρώτη γιατί άπτεται της ρίζας του κατηγορητηρίου και πιθανώς να μην χρειάζεται καν να συνεχίσει η διαδικασία αν και εφόσον επιτύχει.

Από τη δική της πλευράς η δικηγόρος του ιατροδικαστή Πανίκου Σταυριανού, Ανδριάνα Κλαίδη, ανέφερε και η ίδια ότι έχει πρόθεση να προβεί σε προδικαστικές ενστάσεις, τόσο για τον χρόνο που έχει παρέλθει για τα αδικήματα που κατηγορείται ο πελάτης της, όσο και για το θέμα της παρουσίας Μάτσα αφού και η ίδια θεωρεί ότι δεν γίνεται να είναι ποινικός ανακριτής και κατήγορος στην ίδια υπόθεση.

Μιλώντας για τον 4ο κατηγορούμενο, ο δικηγόρος του Αντρέας Γιαλελής ανέφερε ότι ακόμα δεν έχει λάβει το μαρτυρικό υλικό και έτσι δεν μπορεί να τοποθετηθεί για το οτιδήποτε. Εξήγησε ότι δεν διαφωνεί για την κατάθεση προδικαστικών ενστάσεων αλλά ο ίδιος θα πρέπει πρώτα να λάβει το σύνολο του μαρτυρικού υλικού και μετά να τοποθετηθεί. Με την τοποθέτηση συμφώνησε και ο δικηγόρος του 5ου κατηγορουμένου Λάρης Βραχίμης, που έγειρε επίσης ζήτημα για κατοχή προνομιακού μαρτυρικού υλικού στην κατηγορούσα αρχή λόγω του προηγούμενου ρόλου του Σάββα Μάτσα ως ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής, ενώ είπε ότι πρόκειται για τεράστιο μαρτυρικό υλικό που χρειάζεται χρόνος για μελέτη του.

Το δικαστήριο ακούγοντας την κάθε πλευρά, έδωσε οδηγίες για παράδοση του μαρτυρικού υλικού και ακολούθως θα γίνει συζήτηση για τον τρόπο χειρισμού των προδικαστικών ενστάσεων. Όρισε την υπόθεση για ακρόαση στις 22 Ιανουαρίου του 2026 για να αποφασιστεί πώς θα συνεχίσει η εκδίκαση. Οι κατηγορούμενοι κλήθηκαν να υπογράψουν εγγυήση ύψους 2000 ευρώ για εξασφάλιση της παρουσίας τους.