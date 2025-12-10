Φόνος 26χρονου στην Πάφο: Υπό κράτηση ο 58χρονος μέχρι την δίκη του ενώπιον Κακουργιοδικείου

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου διέταξε σήμερα Τετάρτη όπως ο 58χρονος ύποπτος για τον φόνο εκ προμελέτης του 26χρονου Αλέξανδρου Αντωνίου παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την ημέρα έναρξης της δίκης του ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο στις 29 Ιανουαρίου του 2026 στις 09:00 το πρωί.

Το Δικαστήριο αφού μελέτησε όλο το μαρτυρικό υλικό παρέθεσε νομική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την σοβαρότητα των αδικημάτων που αντιμετωπίζει ο 58χρονος. Το Δικαστήριο ανέφερε πως ο φόνος εκ προμελέτης είναι από τα σοβαρότερα αδικήματα του ποινικού κώδικα και σε περίπτωση μη κράτησης του υπόπτου υπάρχει, όπως εξήγησε, η πιθανότητα μη εμφάνισης του.

Σε ότι αφορά το μαρτυρικό υλικό το Δικαστήριο αναφέρθηκε στην κατάθεση που έδωσε στην Αστυνομία, η κόρη του 58χρονου με την οποία διατηρούσε στο παρελθόν σχέση το θύμα, σύμφωνα με την οποία ο 26χρονος φέρεται να της απέστειλε απειλητικό μήνυμα. Ακολούθως η κόρη του φερόμενου δράστη ειδοποίησε τον πατέρα της ο οποίος βρισκόταν στα φώτα του βιοφώς, μετά και την καταγγελία που είχε προχωρήσει με την κόρη του για την ζημιά που είχαν προκληθεί στα ελαστικά του οχήματος της από το θύμα.

Ακολούθως ο 58χρονος επέστρεψε πίσω στα Κονιά όπου διαμένει η κόρη του. Το Δικαστήριο αναφέρθηκε και στα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης που έχει το περίπτερο όπου διαπράχθηκε ο φόνος εκ προμελέτης το απόγευμα της 19ης Νοεμβρίου όπου έχει καταγραφεί η εικόνα του 58χρονου να έχει στην μπροστινή τσέπη του το χέρι του και να μεταβαίνει μπροστά από το περίπτερο στο όχημα που επέβαινε ο 26χρονος να ανοίγει την πόρτα και τον χτυπά με το μαχαίρι φέροντας του καίρια χτυπήματα. Επίσης αναφέρθηκε και στην μαρτυρία που εξασφάλισε η Αστυνομία από πρόσωπο, το οποίο στις 19 Νοεμβρίου, στις 18:18, μιλούσε στο κινητό τηλέφωνο με το θύμα ότι κατά τον επίμαχο χρόνο και κατά την διάρκεια της συνομιλίας τους, άκουσε μια αντρική φωνή να λέει στο τηλέφωνο «αν ξαναπειράξεις την Ελίζα εν να σε σκοτώσω».

Η εκπρόσωπος της ΚΑ Σωτηρούλα Παπαλαζάρου, είπε το Δικαστήριο σημείωσε πως η Αστυνομία κατέχει επίσης μαρτυρία σύμφωνα με την οποία ο δράστης και το θύμα λογομαχούσαν και άκουσε το θύμα να λέει «τι θέλεις; τι έκανα;» με τον 58χρονο δράστη να απαντά «άκουσες τι σου είπα; Να την αφήσεις ήσυχη» και ταυτόχρονα να τον χτυπάει με το δεξί του χέρι και την ίδια στιγμή το θύμα να αιμμοραγεί στον λαιμό.

Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο, στην συνέχεια άκουσε τον 26χρονο να φωνάζει και ακολούθως η κλήση διακόπηκε. Το πιο πάνω πρόσωπο επιχείρησε να καλέσει ξανά τηλεφωνικώς τον 26χρονο αλλά κανείς δεν απαντούσε στην κλήση του. Επιπρόσθετα στο Δικαστήριο έγινε αναφορά και στο γενετικό υλικό που εντοπίστηκε στην πλάτη του καθίσματος του οδηγού που καθόταν το θύμα, το οποίο ανήκει σύμφωνα με τις εξετάσεις του Ινστιτούτου Γενετικής στον 58χρονο, αλλά και στην ιατροδικαστική εξέταση, η οποία κατέδειξε ότι ο θάνατος του νεαρού προκλήθηκε από κτύπημα με νήσον και τέμνον όργανο στην καρωτίδα.

Το Δικαστήριο στη σημερινή δικάσιμο έδωσε παράλληλα οδηγίες στην Αστυνομία εάν χρειαστεί οποιαδήποτε ιατροφαρμακευτική αγωγή να δοθεί στον ύποπτο.

Σημειώνεται πως ο συνήγορος υπεράσπισης του 58χρονου Ηλίας Στεφάνου που εμφανίστηκε στη προηγούμενη δικάσιμο μαζί με την δικηγόρο Μαρία Παπαδημήτρη χαρακτήρισε τραγικό το συμβάν και τραγική την απώλεια.

Ωστόσο υποστήριξε πως η πρώτη ενέργεια του 58χρονου δεν ήταν να επιφέρει χτύπημα σε καίριο σημείο του κορμιού του 26χρονου για αυτό ο φερόμενος δράστης, ανέφερε σύμφωνα με μαρτυρία ότι κατά τον επίμαχο χρόνο και κατά την διάρκεια της συνομιλίας του 26χρονου με μάρτυρα, ο μάρτυρας άκουσε μια αντρική φωνή να λέει στο τηλέφωνο «αν ξαναπειράξεις την Ελίζα εν να σε σκοτώσω». Δεν είχε φέρει ωστόσο ένσταση στην κράτηση του πελάτη του.