Πτήση προς Ισραήλ εκτράπηκε προς τον Λίβανο λόγω της κακοκαιρίας στην Κύπρο

Αεροσκάφος της Aegean Airlines με προορισμό το Ισραήλ από τη Λάρνακα εκτράπηκε προσωρινά στον λιβανέζικο εναέριο χώρο λόγω έντονης κακοκαιρίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Times of Israel. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η πτήση βρισκόταν υπό τον έλεγχο της κυπριακής εναέριας κυκλοφορίας, η οποία αποφάσισε την αλλαγή πορείας για λόγους ασφάλειας των επιβατών.

Η Ισραηλινή Αρχή Αεροδρομίων ανέφερε ότι ο έλεγχος της πτήσης πέρασε σε ισραηλινά χέρια μόλις το αεροσκάφος εξήλθε του λιβανέζικου FIR (Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων).

Σύμφωνα με το Channel 12, οι επιβάτες δεν αντιλήφθηκαν ότι πέταξαν πάνω από τον Λίβανο, χώρα στην οποία απαγορεύεται η είσοδος σε Ισραηλινούς, καθώς βρίσκεται ακόμη σε τεχνική κατάσταση πολέμου με το Ισραήλ.