Οδηγοί προσοχή! Από 15 μέχρι 18/12 εργασίες στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσού

Από τη Δευτέρα, 15/12/2025, μέχρι και την Πέμπτη, 18/12/2025, από τις 20:30 το βράδυ μέχρι τις 06:00 της επόμενης ημέρας, θα εκτελούνται εργασίες επιδιόρθωσης στηθαίων ασφαλείας στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας–Λεμεσού (Α1), από το ΓΣΠ μέχρι και την έξοδο της Σκαρίνου και στις δυο κατευθύνσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δημοσίων Εργων, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά η εφαπτόμενη λωρίδα κυκλοφορίας της κεντρική νησίδας για μήκος 500 μ. περίπου κάθε φορά και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στις διπλανές λωρίδες κυκλοφορίας.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ