Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Οδηγοί προσοχή! Από 15 μέχρι 18/12 εργασίες στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δημοσίων Εργων, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά η εφαπτόμενη λωρίδα κυκλοφορίας της κεντρική νησίδας για μήκος 500 μ.

Από τη Δευτέρα, 15/12/2025, μέχρι και την Πέμπτη, 18/12/2025, από τις 20:30 το βράδυ μέχρι τις 06:00 της επόμενης ημέρας, θα εκτελούνται εργασίες επιδιόρθωσης στηθαίων ασφαλείας στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας–Λεμεσού (Α1), από το ΓΣΠ μέχρι και την έξοδο της Σκαρίνου και στις δυο κατευθύνσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δημοσίων Εργων, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά η εφαπτόμενη λωρίδα κυκλοφορίας της κεντρική νησίδας για μήκος 500 μ. περίπου κάθε φορά και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στις διπλανές λωρίδες κυκλοφορίας.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Tags

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα