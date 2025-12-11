Σε χαμηλά επίπεδα οι εισροές στα φράγματα - «Οι βροχές ήταν ‘‘της γης’’»

Παρά τις πέντε μέρες συνεχούς βροχόπτωσης, όπου μεταξύ άλλων καταγράφηκαν ορμητικά νερά στις κοίτες των ποταμών, πλημμύρισμα δρόμων στις πόλεις και «ξύπνημα» μικρών καταρρακτών στην ύπαιθρο, η εισροή του νερού στα φράγματα παραμένει σε χαμηλά ποσοστά. Ο λόγος, όπως εξήγησε στον «Π» ο Μάριος Χατζηκωστής, ανώτερος τεχνικός μηχανικός στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), είναι διότι οι βροχές που έπεσαν αυτές τις μέρες είναι για τον κορεσμό του εδάφους. Στη συνέχεια, μετά από άλλες βροχοπτώσεις, το νερό θα μπορεί να φεύγει από τα χωράφια, πρόσθεσε, για να διοχετεύεται στους ποταμούς και ακολούθως στα φράγματα.

Για να περιγράψει με αριθμούς τα χαμηλά επίπεδα εισροών στα φράγματα, είπε ότι μετά την καταγραφή 500.000 κ.μ. νερού παγκύπρια για το τριήμερο από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή, ακολούθησαν τη Δευτέρα περίπου 70.000 κ.μ., την Τρίτη 67.000 κ.μ. και την Τετάρτη 106.000 κ.μ.

«Δυστυχώς οι μέχρι στιγμής βροχοπτώσεις ήταν ‘‘της γης’’, για να χορτάσει το έδαφος», είπε χαρακτηριστικά. «Ελπίζουμε σε καλή συνέχεια το επόμενο διάστημα, για να έχουμε δυναμικές εισροές νερού στα φράγματα, για αύξηση των αποθεμάτων», πρόσθεσε.

Πάντως σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι βροχές θα συνεχίσουν και τις επόμενες μέρες. Ο καιρός καθαρίζει από σήμερα Πέμπτη μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, όταν αναμένεται να επηρεάσει το νησί μια νέα και σύντομη διαταραχή, η οποία, σύμφωνα με την Υπηρεσία, προβλέπεται να δώσει βροχές και καταιγίδες μέχρι και την Τρίτη.

Όσον αφορά στη συνολική πληρότητα των φραγμάτων, αυτή παραμένει μόλις στο 9.5% (από 25.4% που ήταν πέρσι). Από τα 290.804 εκατ. κ.μ. νερού που είναι η συνολική τους χωρητικότητα, σήμερα διαθέτουν 27.511 εκατ. κ.μ., από 73.922 εκατ. κ.μ. που ήταν πέρσι.