Ορμητικός ο Πεδιαίος: Κίνδυνος υπερχείλισης μετά τις έντονες βροχές στη Λευκωσία (βίντεο)

Ήδη τα λασπόνερα έχουν φτάσει πολύ κοντά στο οδόστρωμα και στα γεφύρια

Κατεβαίνει ορμητικός -και αναμένεται να συνεχίσει έτσι τις επόμενες ώρες- ο Πεδιαίος, ή αλλιώς Πηθκιάς, στη Λευκωσία, σήμερα Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου.

Σχετικό βίντεο δημοσίευσε το Kitas Weather, καταγράφοντας την έντονη ροή του ποταμού.

Οι συνεχόμενες βροχές και οι καταιγίδες της κακοκαιρίας Byron μπορεί να αναζωογόνησαν την κοίτη, όμως φέρνουν μαζί τους και τον κίνδυνο υπερχείλισης, αφού τα λασπόνερα έχουν φτάσει πολύ κοντά στο οδόστρωμα και στα γεφύρια.

Υπενθυμίζεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις προκλήθηκαν προβλήματα στις οδούς Αλεξανδρουπόλεως και Ερυθρού Σταυρού, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που έκλεισαν δρόμοι λόγω πλημμύρας.

