Eπίσημη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί η Πρόεδρος Μολδαβίας

Η Κυπριακή Δημοκρατία θα επαναβεβαιώσει την αμέριστη στήριξή της στην ευρωπαϊκή πορεία της υποψήφιας προς ένταξη Μολδαβίας.

Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί σήμερα η Πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η κ. Σάντου θα γίνει δεκτή στο Προεδρικό Μέγαρο το πρωί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα ακολουθήσει κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο Προέδρων, διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών και δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Στη συνέχεια, οι δύο Προέδροι θα μεταβούν στο δημαρχείο Λευκωσίας και θα περιηγηθούν κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός. Στις 1400, η κ. Σάντου θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου.

Όπως δήλωσε την Τετάρτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης  Τετάρτη, πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Μολδαβίας στην Κύπρο εδώ και 22 χρόνια, γεγονός που καταδεικνύει τη βούληση των δύο χωρών για αναβάθμιση της διμερούς μας σχέσης και συνεργασίας και έρχεται σε συνέχεια των πολλαπλών συναντήσεων των προέδρων των 2 χωρών στο πλαίσιο διεθνών συνόδων τα τελευταία 2,5 χρόνια.

Όπως είχε αναφέρει ο κ. Λετυμπιώτης, η Λευκωσία θα υποδεχθεί την υψηλή προσκεκλημένη με ξεκάθαρη πολιτική πρόθεση να ενισχυθεί το διμερές πλαίσιο συνεργασίας σε σημαντικά πεδία, όπως η δικαιοσύνη, η εκπαίδευση και οι μεταφορές, μέσα από την ολοκλήρωση εκκρεμών συμφωνιών που θα δημιουργήσουν νέα δυναμική και πραγματικά οφέλη για τους πολίτες.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο,  η Κυπριακή Δημοκρατία θα επαναβεβαιώσει την αμέριστη στήριξή της στην ευρωπαϊκή πορεία της υποψήφιας προς ένταξη Μολδαβίας, αναγνωρίζοντας τη σημαντική μεταρρυθμιστική πρόοδο που έχει επιτευχθεί αλλά και την προσήλωση της χώρας στις θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης, μέσα σε αντίξοες συνθήκες και εν μέσω υβριδικών απειλών και παραπληροφόρησης. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗΕΠΙΣΚΕΨΗ

