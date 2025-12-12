Η Λάρνακα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2030: Τα επόμενα βήματα και ο προγραμματισμός

Η Λάρνακα κέρδισε τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2030 και πλέον βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας, με στόχο να μετατρέψει την υπόσχεση της υποψηφιότητας σε πράξη, δήλωσε στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους. Όπως εξήγησε, «είναι ένα μέρος ολόκληρου του σχεδιασμού και του οράματος, το οποίον εμείς ως τοπικές αρχές και φορείς της πόλης θέσαμε και προχωρούμε να υλοποιήσουμε». Η πόλη βρίσκεται ήδη σε τροχιά για τα επόμενα βήματα, τον προγραμματισμό και την οργάνωση των έργων.

Μεταξύ των βασικών έργων ξεχωρίζει η κατασκευή ενός μεγάλου πολιτιστικού πολυχώρου στα παλιά διυληστήρια στο Δρόμο Λάρνακας-Δεκέλειας. Πρόκειται για έναν χώρο που θα φιλοξενεί εκδηλώσεις καλλιτεχνικής φύσης αλλά και άλλες δραστηριότητες. «Είναι έργο που δένει με τη συνολική ανάπτυξη της πόλης», σημείωσε ο κ. Χατζηχαραλάμπους.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ τόνισε ότι η ανάπτυξη θα γίνει με σεβασμό στην ποιότητα ζωής και τον χαρακτήρα της Λάρνακας, ώστε η πόλη να παραμείνει «μια πόλη φιλόξενη, ζεστή και γραφική». Ειδική αναφορά έκανε στα έργα στο λιμάνι και τη Μαρίνα, τα οποία χαρακτηρίζει κρίσιμα για την αναβάθμιση της περιοχής και την ενίσχυση του τουριστικού ενδιαφέροντος.

Αναγνώρισε επίσης τη συμβολή της ομάδας που εργάστηκε για την προετοιμασία της υποψηφιότητας: «Η ομάδα ήταν μικρή αλλά εξαιρετική. Έδωσαν την ψυχή τους για να πετύχει η Λάρνακα και ο ενθουσιασμός τους φαινόταν από την πρώτη στιγμή».

Με τη στήριξη των τοπικών φορέων και την υλοποίηση των προγραμματισμένων έργων, η Λάρνακα στοχεύει να αποτελέσει πόλο πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος τόσο για την πόλη όσο και για την ευρύτερη επαρχία.

Παράλληλα, η καλλιτεχνική διευθύντρια του Λάρνακα 2030, κυρία Κέλλυ Διαπούλη, περιέγραψε το πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως εξήγησε, «είμαστε μια μικρή ομάδα που ασχολήθηκε με το πιο τεχνικό κομμάτι, τη συγγραφή και τη διαμόρφωση του φακέλου», υπογραμμίζοντας τη συνεργασία με τοπικούς και εξωτερικούς καλλιτέχνες και φορείς.

Η ίδια επισήμανε ότι η υποψηφιότητα αγκαλιάστηκε από χιλιάδες ανθρώπους της πόλης, καθώς ο φάκελος αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια που «δεν υπερβάλλουμε όταν το λέμε αυτό».

Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις κύριους άξονες:

τη συμπερίληψη, με δράσεις που ενσωματώνουν όλους τους πολίτες

τη βιωσιμότητα και το περιβάλλον, με έργα που ενισχύουν το πράσινο και ασχολούνται με την περιβαλλοντική κρίση, και

την ιστορία και τα αφηγήματα, που εστιάζουν στη διαμόρφωση ταυτότητας, καλύπτοντας θέματα όπως η σύγχρονη κατάσταση στην Κύπρο και η σχέση Ευρώπης-Μέσης Ανατολής.

Η κ. Διαπούλη σημείωσε ότι η Λάρνακα στοχεύει να γίνει «σημείο συνάντησης της Ευρώπης με τη Μέση Ανατολή», με πολυάριθμες συνεργασίες σε πολιτιστικό επίπεδο.

Ο φάκελος της υποψηφιότητας είναι ήδη δημόσια προσβάσιμος στην ιστοσελίδα Larnaκa 2030, ενώ μετά τις γιορτές αναμένεται πλήρης ενημέρωση με συνέντευξη τύπου και μεγάλη γιορτή για την πόλη.

Τέλος, απηύθυνε τα συγχαρητήριά της και στη Λεμεσό για την υποψηφιότητά της, τονίζοντας τη σημασία της στενής συνεργασίας των δύο πόλεων: «Η Κύπρος είναι ένας μικρός τόπος. Μας χωρίζουν πολύ λίγα χιλιόμετρα και μαζί μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα, να ενδυναμώσουμε το τοπικό πολιτιστικό οικοσύστημα και να κάνουμε όλη τη χώρα περήφανη».

