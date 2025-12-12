Νέο διάταγμα κράτησης για στενό συνεργάτη του Ουστέλ στα κατεχόμενα

Άλλες 5 ημέρες τέθηκε υπό κράτηση ο «υφυπουργός πάρα τω πρωθυπουργώ», Χουσείν Τζαχίτογλου ο οποίος κατηγορείται για «αποδοχή δωροδοκίας, προσφορά δωροδοκίας, απαίτηση δωροδοκίας, κατάχρηση εξουσίας, παράνομη κατοχή εκρηκτικών και παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων».

Σύμφωνα με τον «αστυνομικό ανακριτή» για την υπόθεση έχουν ανακριθεί 30 άτομα και λήφθηκαν καταθέσεις από 15 άτομα. Δήλωσε ότι ο ύποπτος έλαβε δωροδοκίες συνολικού ύψους 220.000 ευρώ και 35.000 στερλινών από διάφορα άτομα στη Λευκωσία μεταξύ 2022 και 2024 για να διευκολύνει συναλλαγές σε «κυβερνητικά» γραφεία. Επιπλέον, ο ύποπτος προσέφερε δωροδοκία 200.000 ΤΛ σε «κυβερνητικό» αξιωματούχο για να εγκρίνει την μίσθωση ενός «κρατικού» οικοπέδου κατά την ίδια περίοδο. Λήφθηκαν τρεις ξεχωριστές εθελοντικές καταθέσεις από τον ύποπτο, η τρίτη εκ των οποίων ήταν ομολογία.

Ο Τζαχίτογλου θεωρείται στενός συνεργάτης του «πρωθυπουργού», Ουνάλ Ουστέλ και η σύλληψή του είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις ενώ κάποιοι τ/κ πολιτικοί είχαν ζητήσει και την παραίτηση του κ. Ουστέλ.

Άλλη μια στενή συνεργάτης του Ουνάλ Ουστέλ η τέως πρόεδρος της γυναικείας οργάνωσης του ΚΕΕ Κερύνειας, Φατός Ουνάλ, που κατηγορείται για πλαστό πτυχία, επρόκειτο σήμερα να παρουσιαστεί στο «επαρχιακό δικαστήριο» Μόρφου για την «ακροαματική διαδικασία». Προσκομίστηκε όμως ιατρική γνωμάτευση πως είναι άρρωστη και η δίκη αναβλήθηκε για τις 18 Δεκεμβρίου.

