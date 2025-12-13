Τρέχει να προλάβει τα χειρότερα ο υπουργός Δικαιοσύνης - Έκτακτη σύσκεψη στο Προεδρικό μετά τον νέο θάνατο κατάδικου στις Φυλακές

Άμεσες παρεμβάσεις που αφορούν στην αποσυμφόρηση των Κεντρικών Φυλακών, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων, καθώς και την αναβάθμιση της επιτήρησης και του ελέγχου, εξήγγειλε το Σάββατο ο Yπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κωνσταντίνος Φυτιρής, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο κ. Φυτιρής επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου τις Κεντρικές Φυλακές, προκειμένου να ενημερωθεί για τις συνθήκες του αφύσικου θανάτου νεαρού αλλοδαπού καταδίκου.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου, σημειώνεται ότι, αφού μετέβη στους χώρους κράτησης, έτυχε ενημέρωσης τόσο από τη Διεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών, όσο και από την Αστυνομία για τα προκαταρκτικά ευρήματα των ερευνών γύρω από τον θάνατο του κατάδικου. Όπως αναφέρεται, ο Υπουργός έδωσε οδηγίες για την ταχεία ολοκλήρωση των ερευνών για διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος του κρατουμένου.

Ακολούθως, ο Υπουργός συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τον οποίο ενημέρωσε για τον θάνατο του καταδίκου και ευρύτερα για την κατάσταση στις Κεντρικές Φυλακές. «Ο κ. Φυτιρής διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την αποφασιστικότητά του για ταχεία, ουσιαστική και συνολική παρέμβαση, επιπλέον των ενεργειών που έγιναν μέχρι τώρα, για την αντιμετώπιση διαχρονικών προβλημάτων που υφίστανται στις Κεντρικές Φυλακές», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Υπογραμμίζεται ότι προτεραιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως είναι «η λήψη άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων που αφορούν στην αποσυμφόρηση των Κεντρικών Φυλακών, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων, καθώς και την αναβάθμιση της επιτήρησης και του ελέγχου, με στόχο τον τερματισμό παραβατικών και εγκληματικών συμπεριφορών εντός του Σωφρονιστικού Ιδρύματος, το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί με σεβασμό στο Κράτος Δικαίου και στους διεθνείς και εθνικούς νόμους, που αφορούν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των καταδίκων, των υποδίκων και γενικά όλων των κρατουμένων, όσο και του διοικητικού προσωπικού και του προσωπικού ασφάλειας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ