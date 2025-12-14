Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σε κρίσιμη κατάσταση 16χρονος, μετά από οδική σύγκρουση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που οδηγούσε 17χρονος, με συνεπιβάτες ακόμη δύο νεαρά πρόσωπα ηλικίας 17 και 16 ετών, στον δρόμο Λιοπετρίου – Αυγόρου, με κατεύθυνση το Αυγόρου, παρεξέκλινε της πορείας του, προσέκρουσε σε πάσσαλο της Αρχής Ηλεκτρισμου και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε σε παρακείμενο χωράφι.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 16χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε το βράδυ του Σαββάτου σε οδική σύγκρουση στην επαρχία Αμμοχώστου.

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει πως «η οδική σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 10:30 χθες το βράδυ, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που οδηγούσε 17χρονος, με συνεπιβάτες ακόμη δύο νεαρά πρόσωπα ηλικίας 17 και 16 ετών, στον δρόμο Λιοπετρίου – Αυγόρου, με κατεύθυνση το Αυγόρου, παρεξέκλινε της πορείας του, προσέκρουσε σε πάσσαλο της Αρχής Ηλεκτρισμου και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε σε παρακείμενο χωράφι».

Σημειώνεται πως «και οι τρεις επιβαίνοντες του οχήματος τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου οι δύο 17χρονοι, αφού έτυχαν των πρώτων βοηθειών, έλαβαν εξιτήριο». 

Αναφέρεται πως «ο 16χρονος υπέστη διάφορα κατάγματα και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται».

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ξυλοφάγου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΤΡΟΧΑΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα