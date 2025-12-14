Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο στη Λεμεσό

Στη σύλληψη 39χρονου οδηγού προχώρησε η Αστυνομία, ο οποίος εντοπίστηκε θετικός σε έλεγχο αλκοτέστ, μετά που το όχημα του προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομίας, γύρω στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ ο 39χρονος οδηγούσε στην οδό Ωκεανίδων, με συνεπιβάτη 50χρονο, απώλεσε τον έλεγχο του οχήματος του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε σταθμευμένο όχημα, εντός του οποίου βρισκόταν πρόσωπο ηλικίας 47 ετών.

Λόγω της σύγκρουσης, το όχημα του 39χρονου ανατράπηκε, ενώ ο 50χρονος συνοδηγός τραυματίστηκε ελαφριά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου έτυχε των Πρώτων Βοηθειών και έλαβε εξιτήριο.

Σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης στον οποίο υποβλήθηκε ο 39χρονος, εντοπίστηκε θετικός με ένδειξη 142μg% αντί 22μg%, που είναι το επιτρεπόμενο από το νόμο όριο.

Ακολούθως, υποβλήθηκε σε τελικό έλεγχο αλκοόλης με ένδειξη 127μg% και συνελήφθηκε για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση.

Αναμένεται να κατηγορηθεί γραπτώς και ακολούθως να αφεθεί ελεύθερος, για να κλητευθεί σε μεταγενέστερο στάδιο ενώπιον δικαστηρίου. Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.