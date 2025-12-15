Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Ζαλίζει» το ποσό που απέσπασαν από εταιρεία στη Λεμεσό: Ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ - Tι αναφέρει η Αστυνομία

Τα δύο εμβάσματα φαίνονται να μεταφέρθηκαν σε απατηλό  λογαριασμό και όχι στον λογαριασμό της επενδυτικής εταιρείας.

Καταγγέλθηκε σήμερα στο ΤΑΕ Λεμεσού από 35χρονο ιδιοκτήτη εταιρείας η οποία είναι εγγεγραμμένη στο εξωτερικό αλλά διατηρεί γραφείο στη Λεμεσό, ότι η εταιρεία του έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, με αποτέλεσμα την απόσπαση του συνολικού χρηματικού ποσού ύψους,  €1,200,000.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η συγκεκριμένη εταιρεία είχε συνάψει συμφωνία με επενδυτική εταιρεία όπου στο πλαίσιο της συνεργασίας, η παραπονούμενη εταιρεία προέβηκε κατά τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο, 2025, σε δύο εμβάσματα για τα χρηματικά ποσά των €900,000 και €300,000 σε λογαριασμό ο οποίος είχε υποδειχθεί μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων που φαίνονταν να προέρχεται από την επενδυτική εταιρεία.  

Από έλεγχο που διενεργήθηκε από την παραπονούμενη εταιρεία, σημειώνεται ότι διαφάνηκε πως έγινε παραβίαση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας με αποτέλεσμα να λαμβάνει απατηλά μηνύματα. Τα δύο εμβάσματα φαίνονται να μεταφέρθηκαν σε απατηλό  λογαριασμό και όχι στον λογαριασμό της επενδυτικής εταιρείας.

Το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.

