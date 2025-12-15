Η Αστυνομία εκφόβισε με το γάντι τον Γαβριήλ - Απειλές για νομικά μέτρα και κόμματα με… καλλιτεχνική φλέβα

Την κοινωνική πίεση κατά του εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ αποφάσισε να αυξήσει η Αστυνομία, με τις πληροφορίες του «Π» να αναφέρουν ότι την Κυριακή το βράδυ ο Αστυνομικός Σταθμός Κοκκινοτριμιθιάς με οδηγίες του Αρχηγείου επικοινώνησε με τον καλλιτέχνη και του ζήτησε να κατεβάσει το έργο-κολάζ, προτάσσοντας τη δικαιολογία ότι προκαλεί κοινωνικές αντιδράσεις. Το ερώτημα είναι εάν η Αστυνομία έπραξε το ίδιο και με τον βουλευτή του ΔΗΣΥ και όλους όσους ανήρτησαν το κολάζ ή αν προτίμησε να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στο θύμα εκφοβισμού και απειλών, θυματοποιώντας τον καλλιτέχνη για δεύτερη φορά.

Πάντως ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρων Βύρωνος ανέφερε στον «Π» ότι όντως ο Αστυνομικός Σταθμός Κοκκινοτριμιθιάς επικοινώνησε με τον κ. Γαβριήλ διότι έλαβαν οδηγίες να τον περιπολούν για την ασφάλεια του και για να ρωτήσουν τον καλλιτέχνη αν είχε οτιδήποτε να αναφέρει στην Αστυνομία. Δεν επιβεβαίωσε ωστόσο την πληροφορία ότι ζήτησαν από τον καλλιτέχνη να κατεβάσει την ανάρτηση.

Ελευθερία έκφρασης

Το δικαίωμα της έκφρασης προστατεύεται από το άρθρο 19 του Συντάγματος και ο καθένας μπορεί να εκφραστεί όπως θέλει», δήλωσε σήμερα στον Πολίτη 107.6 και 97.6 ο δικηγόρος Ηλίας Χρίστου, τονίζοντας ότι υπάρχουν περιορισμοί, όπως η απαγόρευση της εξύβρισης ή της συκοφαντικής δυσφήμισης. Πρόσθεσε δε ότι «ακόμα και όταν ένα έργο προκαλεί, πρέπει να ληφθεί υπόψη αν προσβάλλει σκοπίμως κάποιον», τονίζοντας ότι «ο κ. Γαβριήλ χρησιμοποιεί έναν αλληγορικό τρόπο, χωρίς λόγια στους πίνακές του». Μέσα από εικόνες, συμπλήρωσε, «μεταφέρει σκέψεις και συναισθήματα, προκαλώντας τον θεατή να προβληματιστεί».

Ακολούθως ο κ. Χρίστου τόνισε ότι η γκαλερί είναι ιδιωτικός χώρος και ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να εκθέτει ό,τι θέλει. Επίσης, προειδοποίησε ότι «αν αρχίσουμε να δικάζουμε για κάθε ερέθισμα, σύντομα θα φτάσουμε να ελέγχουμε τη σκέψη και τη δημιουργία των ανθρώπων». Σημείωσε δε ότι «το χειρότερο από όλα είναι ότι, εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας, βγήκαν σε ψηφοθηρική παγανιά όλοι οι πολιτικοί να διαμαρτυρηθούν».

Νομικά μέτρα

Με προειδοποιήσεις εκατέρωθεν για νομικά μέτρα ξημέρωσε η Δευτέρα, με τον αναπληρωτή πρόεδρο και βουλευτή του ΔΗΣΥ Ευθύμιο Δίπλαρο να δηλώνει ότι θα υποβάλει αγωγή κατά του εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ εάν ο τελευταίος δεν αποσύρει την αναφορά που έκανε προς το πρόσωπο του σε κείμενο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Από την πλευρά του, ο καλλιτέχνης δήλωσε στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6, ότι θα προχωρήσει σε καταγγελία στην Αστυνομία κατά του αναπληρωτή προέδρου του ΔΗΣΥ για τον fake πίνακα που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και του απέδωσε ψευδώς, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και απειλές κατά της ζωής του ιδιοκτήτη της γκαλερί στην Πάφο.

Το κολάζ

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανήρτησε την Κυριακή ένα κολάζ από διάφορα έργα του Γιώργου Γαβριήλ, υποστηρίζοντας ότι «στην Blu Iris Gallery στην Πάφο εκτίθενται αυτή την ώρα, έργα που βεβηλώνουν συνειδητά τον Χριστό, την Παναγία και τα ιερότερα σύμβολα της Ορθόδοξης Πίστης». Πρόκειται, όπως είπε, «για ωμή βλασφημία, όχι για τέχνη», προσθέτοντας ότι «όποιος την παρουσιάζει και όποιος τη στηρίζει, φέρει ακέραιη ευθύνη».

Ακολούθησε ανάρτηση του καλλιτέχνη το βράδυ της Κυριακή, ο οποίος ανέφερε ότι «το έργο που κοινοποιήθηκε μέσω του Facebook και πολλοί με βρίζουν και με κατηγορούν, δεν είναι δικό μου έργο αλλά προϊόν κολλάς του Αντιπροέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού κύριου Ευθύμιου Δίπλαρου, ο οποίος έκοψε κομμάτια από διάφορα έργα μου και τα ένωσε, στην προσπάθεια του να δημιουργήσει εντυπώσεις». Ο κ. Γαβριήλ ανέφερε επίσης ότι ματαιώθηκε η έκθεση και κατέβασε τα έργα του στη Γκαλερί Plue Iris στη Πάφο «για τον λόγο ότι ο ιδιοκτήτης της Γκαλερί δέχθηκε απειλές κατά της ζωής του και για δολιοφθορές στο κτήριο».

Προθεσμία από Δίπλαρο

Ωστόσο την ευθύνη για το κολάζ ανέλαβε η σελίδα στο Facebook «Κύπρος Πατρίδα μου», η οποία απευθύνθηκε προς τον Γιώργο Γαβριήλ αναφέροντας ότι η συγκεκριμένη σύνθεση «αποτελεί σύνοψη και συλλογή από δικά σου "έργα", όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί δημόσια από εσένα τον ίδιο». Ως εκ τούτου, ο κ. Δίπλαρος δήλωσε σήμερα στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του ΑΝΤ1 ότι εάν εντός μιας ώρας ο κ. Γαβριήλ δεν αποσύρει από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης τον ισχυρισμό ότι εκείνος δημιούργησε το κολάζ, «θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης». Ακολούθησε η παρέμβαση του κ. Γαβριήλ στην ίδια εκπομπή, ο οποίος ζήτησε από τον κ. Δίπλαρο να τον «συγχωρέσει» για την αναφορά αν το έργο δεν είναι δικό του, τονίζοντας ωστόσο ότι αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ εξακολουθεί να φέρει ευθύνη από τη στιγμή που ανήρτησε το κολάζ στο Facebook χωρίς να διευκρινίζει πως πρόκειται για προϊόν σύνθεσης που κάποιος άλλος έχει δημιουργήσει. Πάντως οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση εκ μέρους του καλλιτέχνη για καταγγελία στην Αστυνομία σε βάρος του κ. Δίπλαρου.

Αρχιεπίσκοπος

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου απέστειλε επιστολή στον Αρχηγό της Αστυνομίας ζητώντας την ποινική δίωξη του καλλιτέχνη. Ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος δήλωσε σήμερα στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Omega ότι «είναι απαράδεκτο στο όνομα της ελευθερίας της έκφρασης να υπάρχουν τέτοιες αισχρότητες σε μια κοινωνία που δεν τις ανέχεται», προσθέτοντας πως με την αντίδραση και τα αντανακλαστικά του κόσμου, πήραν τα μηνύματα εκείνοι που πρέπει. Κράτησε ωστόσο αποστάσεις από την απόφαση του ΕΛΑΜ να προβεί σε καταγγελία στην Αστυνομία, λέγοντας ότι ο εικαστικός έλαβε το μήνυμα από την κοινωνία.

Κόμματα

Συνέχεια στο θέμα επιχείρησε να δώσει ο ΔΗΣΥ, εκδίδοντας ανακοίνωση κατά της Εζεκίας Παπαϊωάννου, υποστηρίζοντας ότι «καμία έκπληξη δεν προκαλεί η σιωπή του ΑΚΕΛ ούτε η εμφανής αμηχανία των στελεχών του να τοποθετηθούν για την “τέχνη” η οποία αναβλύζει μίσος και προκαλεί τη διχόνοια». Το ΑΚΕΛ σήκωσε το γάντι και με ανακοίνωση ανέφερε ότι «δεν είχε πρόθεση να συμμετέχει στην προσπάθεια τεχνητής πόλωσης που στήθηκε το τελευταίο 24ωρο σχετικά με την έκθεση του Γ. Γαβριήλ με καταφανή μικροπολιτική σκοπιμότητα και μάλιστα, στη βάση μιας παραπλανητικής κοπτοραπτικής εικόνων». Υποστήριξε δε ότι «αυτό που δεν είναι ανεκτό είναι οι απειλές κατά της ζωής πολιτών, οι τραμπουκισμοί, οι προπηλακισμοί κι ο εκφοβισμός για να διακοπούν εκθέσεις έργων, η απαίτηση για διώξεις και φυλακίσεις καλλιτεχνών».

Υπενθυμίζεται ότι έχουν εκδώσει ανακοινώσεις κατά των έργων του καλλιτέχνη και άλλα κόμματα όπως το ΔΗΚΟ, η ΕΔΕΚ και η ΔΗΠΑ, ενώ ο ανεξάρτητος βουλευτής Λάρνακας Ανδρέας Αποστόλου δήλωσε ότι θα εγγράψει θέμα στη Βουλή.