Σε δίκη η Άννα και άλλοι 7 για τα έγγραφα - Ζήτημα για το μαρτυρικό υλικό

Στις 30 Ιανουαρίου 2026 αρχίζει ενώπιον Κακουργιοδικείου η απευθείας δίκη οκτώ κατηγορουμένων για την υπόθεση των εγγράφων των Κεντρικών Φυλακών που εντοπίστηκαν σε οικία αρχιδεσμοφύλακα, μετά από χθεσινή απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, η οποία ανακοινώθηκε σε μία κατάμεστη αίθουσα. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα καταδεικνύουν ότι πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες και πλέον πολύπλοκες ποινικές υποθέσεις των τελευταίων ετών, τόσο λόγω του τεράστιου όγκου του υλικού όσο και λόγω της φύσης των εγγράφων που φέρονται να κατείχαν παράνομα οι κατηγορούμενοι. Στους 8 κατηγορούμενους, κατόπιν αιτήματος της Κατηγορούσας Αρχής, επιβλήθηκε εγγύηση, ύψους €50.000 για τον καθέναν.

Ζήτημα για το μαρτυρικό υλικό

Κατά τη διαδικασία της παραπομπής, ο συνήγορος υπεράσπισης της κ. Άννας Αριστοτέλους, Χρίστος Τριανταφυλλίδης, έθεσε ζήτημα αναφορικά με την παράδοση του μαρτυρικού υλικού, ζητώντας όπως το περιεχόμενο του USB δοθεί σε έντυπη μορφή, κάνοντας λόγο για ανυπέρβλητο κόστος στην εκτύπωσή του, θέση την οποία υιοθέτησε και η πλειονότητα των υπόλοιπων συνηγόρων. Όπως ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου, η νομοθεσία δεν κάνει αναφορά σε παράδοση μαρτυρικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, ενώ εξέφρασε προβληματισμό τόσο για το υψηλό κόστος εκτύπωσης όσο και για το κατά πόσον το μαρτυρικό υλικό έχει παραδοθεί στο σύνολό του. «Το τι υπάρχει τώρα μπορεί να μην είναι το μόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας, η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, επικαλούμενη το λεξικό του Μπαμπινιώτη ως προς τον ορισμό της λέξης «copy» και όχι «hard copy», ανέφερε ότι δεν υφίσταται υποχρέωση παράδοσης του περιεχομένου του υλικού σε έντυπη μορφή. Παράλληλα, παρέπεμψε στο άρθρο 94 του Περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου (Κεφ. 155), σημειώνοντας ότι ο κατηγορούμενος δικαιούται αντίγραφα του κατηγορητηρίου και των καταθέσεων, καλώντας τον συνήγορο υπεράσπισης να υποβάλει οποιοδήποτε σχετικό αίτημα στον Γενικό Εισαγγελέα. Για τον λόγο αυτόν, ζητήθηκε από τον κ. Τριανταφυλλίδη να υποβάλει το αίτημά του στον Γενικό Εισαγγελέα.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση ήλθε στο φως στις 10 Απριλίου 2025, όταν η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης άλλης υπόθεσης, διενήργησε έρευνα κατόπιν δικαστικού εντάλματος στην οικία αρχιδεσμοφύλακα των Κεντρικών Φυλακών. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν, σε δύο κλειδωμένα δωμάτια, 48.430 έγγραφα συνολικού όγκου 250.464 σελίδων, τα οποία κατασχέθηκαν.

Όπως είχε γράψει το προηγούμενο διάστημα ο «Π», μεταξύ των εγγράφων περιλαμβάνονταν αρχιτεκτονικά, τοπογραφικά και χωροταξικά σχέδια των Φυλακών, φάκελοι καταδίκων, έγγραφα πειθαρχικών ερευνών, εσωτερική αλληλογραφία, καθώς και έγγραφα της Αστυνομίας και άλλων κρατικών υπηρεσιών. Σημαντικός αριθμός των εγγράφων έφερε διαβάθμιση «Απόρρητο» και «Εμπιστευτικό».

Τα πρόσωπα και οι κατηγορίες

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται η πρώην διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών Άννα Αριστοτέλους, η πρώην υποδιευθύντρια Αθηνά Δημητρίου, πέντε μέλη του προσωπικού του σωφρονιστικού ιδρύματος, καθώς και ένα πρώην μέλος του προσωπικού και νυν αστυνομικός. Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργημάτων και πλημμελημάτων, κατάχρηση εξουσίας, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, κλοπή από δημόσιους λειτουργούς και παράνομη κατοχή περιουσίας.