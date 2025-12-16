Μπήκαν στις ζωές μας τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μπήκαν για τα καλά στις ζωές μας τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως δείχνουν στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat.

Το 2025, το 32,7% των ατόμων ηλικίας 16-74 ετών στην ΕΕ και το 44,2% στην Κύπρο χρησιμοποίησε εργαλεία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ). Οι περισσότεροι άνθρωποι τα χρησιμοποίησαν για προσωπικούς σκοπούς (25,1%), ενώ το 15,1% τα χρησιμοποίησε για εργασία και το 9,4% για επίσημη εκπαίδευση.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η χρήση εργαλείων γενετικής τεχνητής νοημοσύνης ήταν πιο διαδεδομένη στη Δανία (48,4%), την Εσθονία (46,6%) και τη Μάλτα (46,5%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά ατόμων που χρησιμοποίησαν εργαλεία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης καταγράφηκαν στη Ρουμανία (17,8%), την Ιταλία (19,9%) και τη Βουλγαρία (22,5%).

