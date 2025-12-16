Ανανεώθηκε η Κυπριακή Συλλογική Σύμβαση για ναυτικούς- Μισθολογικές προσαρμογές και αποζημιώσεις

Την ανανέωση της Κυπριακής Συλλογικής Σύμβασης για ναυτικούς που εργοδοτούνται σε πλοία υπό κυπριακή σημαία, υπέγραψε το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, ενεργώντας υπό την ιδιότητά του ως εργοδοτικός σύνδεσμος, μαζί με τα δύο Κυπριακά Ναυτο-Συνδικάτα, ΣΕΚ και ΠΕΟ, στις 15 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, τη Σύμβαση προσυπογράφει επίσης η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Η ανανεωμένη Συλλογική Σύμβαση, η οποία θα ισχύει για τρία έτη (1 Ιανουαρίου 2026 – 31 Δεκεμβρίου 2028), ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή πλαίσια συλλογικών συμβάσεων και τα αποδεκτά βασικά εργασιακά πρότυπα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πιο σημαντικό, έχουν γίνει οι απαραίτητες προσαρμογές στους μισθολογικούς πίνακες και στα επίπεδα αποζημίωσης για τυχόν απώλεια ζωής ή ανικανότητα, ώστε να αντικατοπτρίζουν τον πρόσφατα συμφωνηθέντα νέο κατώτατο μισθό του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) για τους Ναύτες Α’ Τάξης (Able Seafarers).

Η επιτυχής ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης αποτελεί, όπως αναφέρεται, απόδειξη της άρτιας συνεργασίας και των εξαιρετικών ναυτιλιακών εργασιακών σχέσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην Κύπρο.

Η δέσμευση για συνεχή διάλογο και συνεργασία αναδεικνύει την αφοσίωση της βιομηχανίας στη διατήρηση ενός βιώσιμου και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους ναυτικούς, ενώ δημιουργεί ενθαρρυντικές προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής ναυτιλιακής βιομηχανίας και της κυπριακής σημαίας, καθώς και για τη σημαντική συνεισφορά της στην κυπριακή οικονομία, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ