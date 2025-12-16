«Κίνδυνος από τον αέρα και τα οχήματα» - Τι είναι ο αφθώδης πυρετός και ποια μέτρα λαμβάνονται μετά τα κρούσματα στα κατεχόμενα

Ο αφθώδης πυρετός, μια σοβαρή νόσος που πλήττει αποκλειστικά δίχηλα ζώα, έχει τεθεί ξανά στο προσκήνιο μετά τα κρούσματα που καταγράφηκαν στα κατεχόμενα, προκαλώντας ανησυχία στις αρμόδιες Αρχές. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον άνθρωπο, ωστόσο επισημαίνουν τον υπαρκτό κίνδυνο αερογενούς μετάδοσης και την ανάγκη αυστηρής τήρησης μέτρων βιοασφάλειας, εντατικών ελέγχων στην Πράσινη Γραμμή και αυξημένης επαγρύπνησης στον κτηνοτροφικό τομέα.

Μέτρα στα κατεχόμενα

Πανικό στα κατεχόμενα προκάλεσαν τα περιστατικά ασθένειας αφθώδη πυρετού σε ζώα στο χωριό Λάπαθος Αμμοχώστου. Σύμφωνα με τον Τ/κ τύπο μετά τον ύποπτο θάνατο ζώων σε εξετάσεις που έγιναν εντοπίστηκαν συμπτώματα αφθώδους πυρετού σε 70 μεγάλα ζώα κτηνοτροφικής μονάδας. Παράλληλα, η κτηνοτροφική μονάδα που εντοπίστηκαν τα ύποπτα περιστατικά έχει μπει σε καραντίνα ενώ αναμένονται εμβόλια από την Τουρκία.

Πλήττει αποκλειστικά ζώα

Ο αφθώδης πυρετός πλήττει αποκλειστικά τα δίχηλα ζώα, δηλαδή τα ζώα που έχουν δύο χηλές στα πόδια τους, όπως τα βοοειδή, οι χοίροι, τα πρόβατα και οι αίγες, δήλωσε στον «Π» ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, με αφορμή τα κρούσματα που καταγράφηκαν στα κατεχόμενα.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για νόσο, η οποία μεταδίδεται κυρίως αερογενώς. «Ο ιός μεταφέρεται από ζώο σε ζώο μέσω του αέρα, αλλά μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω των ρούχων, των υποδημάτων ή και του εξοπλισμού επαγγελματιών κτηνοτρόφων και εμπόρων που έρχονται σε επαφή με ζώα», ανέφερε.

Ο κ. Πίπης ξεκαθάρισε ότι ο αφθώδης πυρετός δεν προσβάλλει τον άνθρωπο. «Είναι ένας εξειδικευμένος ιός που αφορά μόνο συγκεκριμένα είδη ζώων και δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, ούτε μέσω της κατανάλωσης κρέατος», τόνισε.

Υπαρκτός ο κίνδυνος αερογενούς μετάδοσης

Σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο μετάδοσης στις ελεύθερες περιοχές, ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σημείωσε ότι «δεν επιτρέπεται η διακίνηση ζώων ή ζωικών προϊόντων μέσω της Πράσινης Γραμμής, επομένως δεν υφίσταται κίνδυνος μετάδοσης μέσω του εμπορίου». Ωστόσο, όπως επεσήμανε, «η αερογενής μετάδοση αποτελεί πάντοτε έναν παράγοντα που δεν μπορεί να αγνοηθεί».

Απολύμανση το βασικό μέτρο αντιμετώπισης

Αναφερόμενος στα προληπτικά μέτρα, ο Χριστόδουλος Πίπης κάλεσε τους κτηνοτρόφους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. «Η χρήση προστατευτικού ρουχισμού και μποτών, το συστηματικό πλύσιμο των χεριών, οι απολυμάνσεις, ακόμη και των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις μονάδες, είναι απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η αυστηρή τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου. Επέστητε δε την προσοχή, αναφέροντας ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η προμήθεια ζωοτροφών από εγκαταστάσεις αγνώστων υγειονομικών προδιαγραφών.

Επιπλέον, σύμφωνα και με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να εφαρμόζουν μέτρα, όπως την χρήση κατάλληλων μέσων απολύμανσης στις εισόδους και στις εξόδους της εκμετάλλευσης, τακτικό καθαρισμό και απολύμανση της εκμετάλλευσης, απομάκρυνση σκουπιδιών, κοπριάς και λιμναζόντων νερών γύρω από την εκμετάλλευση, αποφυγή προμήθειας οχημάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, εξοπλισμού από άλλες εκμεταλλεύσεις και καθημερινό έλεγχο των ζώων και άμεση ενημέρωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε υποψία ασθένειας ή μείωση της παραγωγής γάλακτος, μεταξύ άλλων.

Συνεχίζοντας, ο Χριστόδουλος Πίπης εξήγησε ότι η ασθένεια προσβάλλει τους βλεννογόνους, τη μύτη και τα άκρα των ζώων. «Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα τα ζώα αδυνατούν να περπατήσουν και να τραφούν με αποτέλεσμα τον θάνατο τους», ανέφερε.

Μπορεί να προκαλέσει οικονομική πληγή

Όπως τόνισε, ο αφθώδης πυρετός είναι ιδιαίτερα σοβαρή νόσος, καθώς μπορεί να προκαλέσει μεγάλο οικονομικό πλήγμα στον κτηνοτροφικό τομέα. «Εάν μια χώρα πληγεί, τρίτες χώρες έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν περιοριστικά μέτρα στο εμπόριο, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τις εξαγωγές», σημείωσε.

Παράλληλα, ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για το χαλλούμι. «Η ίδια η τεχνολογία παρασκευής του, λόγω του βρασμού που υφίσταται το προϊόν, δεν επιτρέπει την επιβίωση της ασθένειας», κατέληξε.

Σε ερώτημα κατά πόσο υπάρχει θεραπεία για την ασθένεια, ο Χριστόδουλος Πίπης απάντησε αρνητικά, επισημαίνοντας ότι δεν υφίσταται θεραπευτική αγωγή. Όπως εξήγησε, σύμφωνα και με την ενωσιακή νομοθεσία, τα ζώα που προσβάλλονται από αφθώδη πυρετό πρέπει να θανατώνονται, προκειμένου να αποτραπεί η μετάδοση της νόσου στα υπόλοιπα ζώα.

Περίπολίες στην Πράσινη Γραμμή

Υποστήριξε ακόμη ότι οι κτηνοτρόφοι και οι αγροτικές οργανώσεις έχουν ήδη ενημερωθεί από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ώστε να λάβουν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα. Παράλληλα, όπως ανέφερε, έχει ζητηθεί τόσο από την ΟΥΝΦΙΚΥΠ όσο και από την Αστυνομία να εντείνουν τους ελέγχους κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού ενδεχόμενου μετάδοσης της ασθένειας.

Κίνδυνος τα λάστιχα από Τουρκία

Μιλώντας στην Τ/κ εφημερίδα Kıbrıs Postası, ο πρώην διευθυντής του «τμήματος κτηνιατρικών υπηρεσιών», Ναζίμ Ακτζάμπα, τόνισε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος στη μετάδοση του αφθώδους πυρετού προέρχεται από τα λάστιχα των οχημάτων.

Ο Ακτζάμπα ανέφερε ότι στα λιμάνια δεν έχει εγκατασταθεί ούτε καν ένα απλό σύστημα δεξαμενής για την απολύμανση των οχημάτων κατά την είσοδό τους και δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Σε εμάς οι εφαρμογές καραντίνας βασίζονται σε νόμους 200 ετών, όμως δεν λαμβάνονται ούτε τα πιο στοιχειώδη μέτρα. Η Τουρκία βρίσκεται στην πιο υψηλή κατηγορία όσον αφορά τον κίνδυνο από αφθώδη πυρετό. Παρ’ όλα αυτά, στα λιμάνια δεν υπάρχει σύστημα απολύμανσης για τα οχήματα. Ο αφθώδης πυρετός δεν έρχεται μόνο με οχήματα που μεταφέρουν μπάλες ζωοτροφών μπορεί να μεταφερθεί με τα λάστιχα κάθε είδους οχήματος. Αυτές είναι οι πιο κρίσιμες πηγές».

«Περιμένουμε να μας βρει η συμφορά»

Ο Ακτζάμπα υποστήριξε ότι στα κατεχόμενα υπάρχει πρόβλημα συνέχειας και συνέπειας στην αντιμετώπιση των ζωικών ασθενειών και ότι τα μέτρα που λαμβάνονται παραμένουν συνήθως προσωρινά.

«Έρχεται στο προσκήνιο μια νόσος, όπως ο καταρροϊκός πυρετός, ξεκινά ένα πρόγραμμα εμβολιασμού και μετά εγκαταλείπεται. Δεν υπάρχει σταθερότητα. Πάντα περιμένουμε να μας βρει η συμφορά», ανέφερε, σημειώνοντας ότι και στον αφθώδη πυρετό παρατηρείται η ίδια εικόνα.