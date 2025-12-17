Νέο κρούσμα αφθώδους πυρετού σε μονάδα βοοειδών στην κατεχόμενη Λάπηθο - Σε καραντίνα περιοχές στην Αμμόχωστο

Νέο κρούσμα αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα βοοειδών στην περιοχή της κατεχόμενης Λαπήθου, εντόπισαν οι «αρμόδιες υπηρεσίες», θέτοντας σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το «κτηνιατρικό τμήμα», η υποψία για την ύπαρξη της νόσου ηγέρθη στις 13 Δεκεμβρίου. Ακολούθησαν κλινικές εξετάσεις από κτηνιάτρους και λήψη δειγμάτων, τα οποία εστάλησαν στις 14 Δεκεμβρίου στην Τουρκία (Ινστιτούτο Αφθώδους Πυρετού) για ανάλυση. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για τον ορότυπο SAT 1 της νόσου του αφθώδους πυρετού.

Μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος, τέθηκε σε εφαρμογή σχέδιο δράσης, με την κήρυξη ζώνης καραντίνας σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων από την επηρεαζόμενη μονάδα. Η είσοδος και έξοδος στην περιοχή έχουν περιοριστεί.

Ως ζώνες προστασίας έχουν οριστεί οι οικισμοί στην «επαρχία» Τρικώμου, Άγιος Ιάκωβος, Γύψου, Σύγκραση και Άγιος Γεώργιος Σπαθαρικού.

Στις περιοχές αυτές εφαρμόζεται πλήρης καραντίνα, με απαγόρευση της εξόδου ζώων (βοοειδών, προβάτων, αιγών και χοίρων) για βόσκηση ή μετακίνησή τους εκτός των μονάδων. Η είσοδος στη ζώνη καραντίνας επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικής άδειας.

Παράλληλα, το «κτηνιατρικό τμήμα» ανακοίνωσε την επέκταση των μέτρων σε όλη την κατεχόμενη επικράτεια. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η αναστολή κάθε μετακίνησης ζώων αναπαραγωγής για έναν μήνα, ενώ για τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εκτός της ζώνης καραντίνας, η μεταφορά ζώων θα επιτρέπεται αποκλειστικά για σκοπούς σφαγής και πάντα υπό κτηνιατρική επίβλεψη. Επιπρόσθετα, απαγορεύεται η μη αναγκαία είσοδος ατόμων και οχημάτων στις κτηνοτροφικές μονάδες. Τέλος, καθίσταται υποχρεωτική η απολύμανση στα σημεία εισόδου-εξόδου μονάδων και σφαγείων, καθώς και στα οχήματα τροφοδοσίας, με τη συλλογή γάλακτος να διενεργείται μόνο βάσει αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Για τη διαχείριση της κατάστασης έχουν συσταθεί ομάδες κρίσης, ενώ καλούνται οι κτηνοτρόφοι στα κατεχόμενα να δηλώνουν άμεσα στις «αρμόδιες υπηρεσίες» οποιοδήποτε ύποπτο σύμπτωμα εντοπίσουν στα ζώα τους.

