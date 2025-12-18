«Πειρατία Arctic Sea»: Στο επίκεντρο διεθνούς πίεσης η Κύπρος για την έκδοση Κράτσγκορ - «Ρωσική παγίδα» βλέπει ο Ισραηλινός Τύπος

Εκτενή κάλυψη στο ζήτημα του ρωσικής καταγωγής ισραηλινού υπηκόου Αλεξέι Κράτσγκορ στην Κύπρο δίνει ο ισραηλινός Τύπος. Ο Κράτσγκορ καταζητείτο με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τη Ρωσία, μέσω Interpol, σε σχέση με την κατ’ ισχυρισμό συμμετοχή του στο σχεδιασμό και την πειρατεία ενός φορτηγού πλοίου, του Arctic Sea στη Βαλτική Θάλασσα πριν από 16 χρόνια. Ο Κράτσγκορ συνελήφθη όταν έφτασε στην Κύπρο πριν από δύο μήνες περίπου.

Οι Ρώσοι τον κατηγορούν για συμμετοχή στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της πειρατείας. Για την υπόθεση αυτή το 2009 και αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση, αλλά αργότερα δραπέτευσε και κηρύχθηκε καταζητούμενος από την Interpol. Η ρωσική εισαγγελία, η οποία ηγείται της έρευνας, έχει ζητήσει εδώ και καιρό την έκδοσή του.

Το πλοίο, υπό σημαία της Μάλτας, είχε αποπλεύσει από φινλανδικό λιμάνι στις 23 Ιουλίου 2009, με φορτίο ξυλείας. Περίπου 24 ώρες αργότερα το πλοίο δέχτηκε επίθεση στη Βαλτική Θάλασσα από μια ένοπλη συμμορία που προσποιούνταν ότι ήταν αστυνομία. Οι ένοπλοι επιβιβάστηκαν στο πλοίο, χτύπησαν τα 15 μέλη του ρωσικού πληρώματος, τα έδεσαν και τα κλείδωσαν στις καμπίνες τους, και ανέλαβαν τον έλεγχο του σκάφους.

Το πλοίο εντοπίστηκε και καταλήφθηκε από το ρωσικό ναυτικό στις 17 Αυγούστου 2009 στον Ατλαντικό Ωκεανό. Οι οκτώ κύριοι πειρατές, κυρίως από την Εσθονία και τη Λετονία, συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν για πειρατεία και απαγωγή από ρωσικό δικαστήριο το 2011, με ποινές έως και 15 ετών. Ισχυρίστηκαν ότι ήταν απλώς «μισθοφόροι» με στόχο την αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες θαλάσσιας ασφάλειας.

Ο Κράτσγκορ, ιδιοκτήτης διαφημιστικής εταιρείας στη Ρίγα, συμμετείχε στο σχεδιασμό και την εκτέλεση της επίθεσης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης προσωπικού και του συντονισμού της υλικοτεχνικής υποστήριξης από τη Λετονία.

Οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι ότι είχαν ζητήσει την έκδοσή του από το Ισραήλ και ότι εκείνο δεν ανταποκρίθηκε θετικά, ενώ ισχυρίστηκαν επίσης, σε έγγραφο που κατέθεσαν στο δικαστήριο στην Κύπρο, ότι ο Κράτσγκορ διετέλεσε φρουρός ασφαλείας του πρώην Προέδρου του Ισραήλ Μοσέ Κατσάβ ενώ είχε υπηρετήσει και στον IDF στις παλαιστινιακές περιοχές της Ιερουσαλήμ.

Ο δικηγόρος του, σύμφωνα με τις αναφορές των ισραηλινών ΜΜΕ, δηλώνει ότι πρόκειται για αίτημα έκδοσης μετά από 17 χρόνια. «Οι Ρώσοι δεν εξήγησαν την καθυστέρησή τους. Γιατί περίμεναν 17 χρόνια; Από ό,τι γνωρίζουμε, δεν υπήρχε αίτημα έκδοσης από το Ισραήλ. Περίμεναν να κάνει ο Ισραηλινός κάποιο λάθος και να τους είναι ευκολότερο να τον εκδώσουν από μια ξένη χώρα». Τόνισε δε ότι «είναι ήδη σαφές σήμερα ότι δεν θα έχει δίκαιη δίκη στη Ρωσία» και πρόσθεσε: «Η Ρωσία δεν ανήκει στην οικογένεια των εθνών και υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι είναι αδύνατο να εκδοθεί ένα άτομο στη Ρωσία, επειδή δεν θα έχει δίκαιη δίκη.

Ολοκλήρωσε, σύμφωνα πάντα με ισραηλινά ΜΜΕ, λέγοντας ότι «δυστυχώς, η Ρωσία οδηγεί την Κύπρο σε μια παγίδα».

Πηγή: ΚΥΠΕ