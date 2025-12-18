Η Γαλλία απέρριψε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για σφετερισμό ε/κ γης - Στα κατεχόμενα επέστρεψε ο Μπαχντάτ Τζιαφάρι

Στα κατεχόμενα μέσω Κωνσταντινούπολης επέστρεψε από την Γαλλία ο Μπαχντάτ Τζιαφάρι, ιρανικής καταγωγή με «υπηκοότητα» το ψευδοκράτους, ο οποίος είχε συλληφθεί στην Νίκαια και κρατούνταν στη Γαλλία, μετά από ευρωπαϊκό ένταλμα των αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας για υποθέσεις που αφορούν σφετερισμό ε/κ γης στα κατεχόμενα.

Το Τμήμα Εφετών του Εφετείου της Aix-en-Provence φέρεται να απέρριψε στις 10 Δεκεμβρίου την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς Τζιαφάρι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όσα δημοσιεύονται στον τ/κ Τύπο.

Η εφημερίδα Κίπρις μεταδίδει ότι ο Τζιαφάρι δημοσιοποίησε γραπτή του δήλωση αφού έφτασε στα κατεχόμενα. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εναντίον του, αναφέρει, βασίστηκε σε ισχυρισμούς σχετικά με τις κατασκευαστικές του δραστηριότητες στη «βόρεια Κύπρο» - όπως αναφέρεται στα κατεχόμενα - και πως ορισμένα έργα εκτελέστηκαν παράνομα σε περιουσίες που ανήκουν σε Ελληνοκύπριους.

Λέει ακολούθως πως οι γαλλικές δικαστικές αρχές «εξέτασαν την υπόθεσή μου σχολαστικά, ανεξάρτητα και με πλήρη αμεροληψία. Αυτό καταδεικνύει ξεκάθαρα τη δύναμη του κράτους δικαίου στη Γαλλία. Οι δικαστικές αποφάσεις βασίζονται σε νομικές αρχές και αποδεικτικά στοιχεία, όχι σε πολιτικά κίνητρα».

Ευχαριστεί τους δικηγόρους του στη Γαλλία και στα κατεχόμενα, αλλά και τον τ/κ «λαό». «Η αλληλεγγύη και η ηθική του υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας αποτέλεσαν μεγάλη πηγή δύναμης και ειρήνης για μένα» συνεχίζει.

Εκφράζει επίσης ευχαριστίες στον «πρόεδρο» και τον «υπεξ» του ψευδοκράτους, αλλά και στον «σύνδεσμο τ/κ εργολάβων» για το ενδιαφέρον, την υποστήριξη και την ευαισθησία τους καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, όπως λέει.

Ισχυρίζεται πως επέστρεψε στα κατεχόμενα με «πλήρως νόμιμο τρόπο» και «σε πλήρη συμμόρφωση με όλες τις νόμιμες διαδικασίες και υποχρεώσεις».

«Έχω πλέον επιστρέψει στο σπίτι μου και στις επαγγελματικές μου δραστηριότητες στην τδβκ και θα συνεχίσω το έργο μου νόμιμα, διαφανώς και υπεύθυνα, με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη και ενέργεια» λέει ο Τζιαφάρι, αναφερόμενος στο ψευδοκράτος.

Ο τ/κ Τύπος προβάλλει και δήλωση του «πρωθυπουργού» Ουνάλ Οστέλ για το θέμα, ο οποίος ισχυρίζεται πως η απόφαση επιβεβαιώνει τις «καθιερωμένες νομικές εκτιμήσεις» ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης δεν μπορεί να έχει νομική ισχύ στο ψευδοκράτος.

Ο κ. Ουστέλ χαρακτήρισε την απόφαση «μια εξαιρετικά σημαντική νομική εξέλιξη που πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά», επικαλούμενος την αναστολή και τη μη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στη «βόρεια Κύπρο».

Η απόφαση του Γαλλικού Εφετείου, υποστηρίζει, καταδεικνύει ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν έχει εξουσία «να διαπράττει εγκλήματα κατά της περιουσίας, να ζητά συλλήψεις και να διεξάγει ποινικές διαδικασίες στο έδαφος της τδβκ, όπου δεν έχει κυρίαρχη εξουσία». Ισχυρίζεται τέλος ότι η δικαστική αυτή απόφαση «επιβεβαιώνει επίσης τα κυριαρχικά δικαιώματα της τδβκ στο βορρά».

Πηγή: ΚΥΠΕ