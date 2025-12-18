Έλληνας πολίτης «συνελήφθη» στα κατεχόμενα για υπόθεση ναρκωτικών

Έλληνας πολίτης προφυλακίστηκε στα κατεχόμενα σε σχέση με υπόθεση μεταφοράς ναρκωτικών μεταξύ ελεύθερων περιοχών και κατεχομένων, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της διαδικτυακής Kibris Postasi.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, το άτομο «συνελήφθη» στο πλαίσιο της επιχείρησης της «αστυνομίας» στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Κατά την έρευνα, εντοπίστηκαν περίπου δύο κιλά κάνναβης σε μαύρη σακούλα, την οποία φέρεται να άφησε σε χώρο με κοντέινερ, προστίθεται.

Η «αστυνομία» ανακοίνωσε ότι από την εξέταση του κινητού τηλεφώνου προέκυψαν στοιχεία για προηγούμενες μεταφορές ναρκωτικών από τις ελεύθερες περιοχές προς τα κατεχόμενα, συνολικού βάρους οκτώ κιλών, σε διάστημα τριών μηνών.

Το «δικαστήριο» αποφάσισε την προφυλάκιση του ατόμου μέχρι τη διεξαγωγή της «δίκης», ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό άλλων εμπλεκομένων συνεχίζεται.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, ο συλληφθείς παρακολουθείτο από τις κατοχικές αρχές για αρκετό διάστημα.

Η υπόθεση είναι σε γνώση της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπή για την Εγκληματικότητα.

